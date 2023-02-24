Байден выдвинул экс-главу Mastercard на пост президента Всемирного банка

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Президент США Джо Байден выдвинул бывшего главу компании Mastercard Аджая Бангу на пост президента Всемирного банка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщила в четверг пресс-служба Белого дома.

«Сегодня президент Байден объявил, что США выдвигают Аджая Бангу на пост президента Всемирного банка. Это бизнес-лидер с обширным опытом успешного руководства предприятиями в развивающихся странах и укрепления государственно-частного партнерства, знакомый с проблемами финансовой инклюзивности и изменения климата», - говорится в сообщении.

Нынешний президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас 15 февраля объявил о своем решении покинуть этот пост к 30 июня.

Фото: EPA-EFE/ Ting Shen / POOL











