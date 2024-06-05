Байден временно лишил нелегальных иммигрантов из Мексики права просить убежища

Президент США Джо Байден объявил о подписании указа, направленного на сокращение числа мигрантов из Мексики, достигшего в последние годы рекордных показателей. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

Люди, пересекшие американскую границу незаконно, будут лишены права обращаться за предоставлением убежища в США, однако действовать эта мера будешь лишь до тех пор, пока южная граница остается «перегруженной», заявил президент.

Администрация Байдена утверждает, что вводимое ограничение облегчит сотрудникам иммиграционной службы выдворение из США людей, находящихся в стране нелегально.

- За счет этого министерство юстиции будет иметь возможность быстрее рассматривать дела, а министерство внутренней безопасности сможет быстрее выдворять за границу лиц, у которых нет законных оснований находиться в Соединенных Штатах, — утверждается в распространенном сообщении.

Белый дом не назвал каких-либо цифр, но, как пишет Reuters со ссылкой на анонимный источник в администрации, запретительные меры будут вводить, если в течение недели на границе будут ежедневно задерживать более 2500 человек в течение недели. Отменены эти меры будут, когда число ежедневных задержаний на границе упадет ниже 1500.

Представители Белого дома уверяют: ограничение будет носить временный характер. Как только число мигрантов, пересекающих границу, вновь снизится до безопасного и управляемого уровня, оно будет снято.

- Меры будут вступать в силу в тех случаях, когда высокий уровень миграции на южной границе будет превышать нашу способность своевременно принимать меры, как это происходит сегодня, — поясняется в заявлении Белого дома.

В прошлом году официальные показатели миграции с юга несколько снизились, одна эксперты уверены, что долго наметившаяся тенденция не продлится.

Иммиграция — один из ключевых вопросов избирателей в преддверии ноябрьских президентских выборов, так что и демократы, и республиканцы пытаются заработать на этой теме дополнительные политические очки, не отпугнув в то же время от себя испаноязычных избирателей.