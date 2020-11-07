Байден получил необходимые голоса для победы в президентской гонке в США - CNN

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Кандидат от демократической партии США Джо Байден набрал необходимые голоса выборщиков для победы на выборах президента в США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

По данным CNN и AP, в ходе выборов 77-летний Байден обошел действующего президента США республиканца Дональда Трампа, набрав 273 голоса выборщиков. Для неоспоримой победы одному из кандидатов необходимо было получить по крайней мере 270 голосов выборщиков, что и сделал Байден, обойдя Трампа в штате Пенсильвания и набрав недостающие голоса.

Официально подсчет голосов все еще продолжается в ряде штатов, в Джорджии, Неваде, Аризоне и ряде других.

Финальный результат выборов станет известен после 14 декабря, после, собственно, самого голосования выборных представителей.

Стоит отметить, что в ходе этих поистине исторических выборов Джо Байден получил больше голосов, чем другие претенденты на эту должность за всю историю США. Судя по данным AP, на данным момент среди подсчитанных бюллетеней более 74,8 миллиона в пользу Байдена. За действующего президента США Дональда Трампа было отдано более 70,5 миллиона бюллетеней.

Экс-президент Барак Обама набрал более 66 миллионов голосов в 2008 году, а действующей президент Дональд Трамп получил более чем 62 миллиона бюллетеней в свою пользу на выборах в 2016 году. То есть Байдену удалось побить рекорды предыдущих лет. Однако, согласно правилам, победитель на президентских выборах определяется на основании количества голосов выборщиков, а не избирателей.

В 2009 году Джо Байден стал 47-м вице-президентом США и вступил в должность одновременно с Баракам Обамой, пробыв на посту до 2017 года и став для последнего надежным соратником. До избрания вице-президентом Байден более 35 лет был сенатором США от штата Делавэр.