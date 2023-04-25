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Байден официально объявил, что будет баллотироваться на президентские выборы 2024 года

Редактор:  
Гульмира Байзакова
25 Апреля 2023, 16:33
Байден официально объявил, что будет баллотироваться на президентские выборы 2024 года Фото: Reuters

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Президент США Джо Байден объявил, что снова будет баллотироваться в президенты США в 2024 году. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Би-Би-Си.

Он сообщил об этом, опубликовав трехминутное видео, которое начинается со слова «свобода».

В ролике Байден говорит о том, что считает наиболее важными вопросами своей кампании: право на аборты, защиту демократии и избирательных прав, а также социальные гарантии американцев.

Байден заявил, что у избирателей будет выбор оставить следующему поколению «больше или меньше свободы», «больше прав или меньше».

«Каждому поколению американцев приходилось переживать момент, когда им нужно было защищать демократию, отстаивать наши личные свободы, отстаивать наши право голоса и гражданские права. Этот момент настал для нас», - заявил Байден.


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