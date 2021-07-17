Байден обвинил соцсети в дезинформации о вакцинах от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент США Джо Байден резко раскритиковал социальную сеть Facebook за то, что она, по его мнению, не делает достаточно для борьбы с дезинформацией о вакцинах против коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Журналисты спросили американского лидера, что он думает о роли таких компаний, как Facebook, в распространении ложных сведений о вакцинации и пандемии Covid-19.

«Они убивают людей, - ответил на это Байден. - Пандемия сейчас идет только среди тех, кто не вакцинировался».

Первую дозу одной из вакцин против коронавируса получили около 67,9% взрослого населения США, а 59,2% - прошли полную вакцинацию. Но многие люди не делают прививки, поскольку настроены против вакцинации.

В четверг в США было зафиксировано более 33 тыс. новых случаев заболевания, а среднее число заболевших за семь дней выросло на 70% по сравнению с предыдущей неделей. При этом пациентов в больницах стало больше на 36%, а летальных исходов - на 26% (среднее ежедневное число умерших за неделю при этом составило 211 человек).

Координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Джефф Зиентс заявил, что рост заболеваемости и смертности связан с тем, что люди отказываются прививаться.

«На американцев, не прошедших вакцинацию, приходятся практически все последние госпитализации и смерти, связанные с Covid-19», - сказал чиновник.

«Сейчас можно совершенно определенно сказать, что эта пандемия становится пандемией невакцинированных», - сообщила в пятницу глава американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски.

Противники вакцинации отказываются делать прививки, получая информацию в социальных сетях. Кроме того, некоторые политики из Республиканской партии утверждают, что при помощи вакцинации власти пытаются контролировать жителей США.

По данным исследования, опубликованного в марте этого года неправительственной организацией Center for Countering Digital Hate, противники вакцинации опубликовали в «Фейсбуке», YouTube, «Инстаграме» и «Твиттере» посты, которые прочли более 59 млн человек.

«Таким образом они стали самыми большими и важными соцсетевыми платформами для антиваксеров», - сказано в докладе.