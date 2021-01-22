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    11:06, 22 Январь 2021 | GMT +6

    Байден назначил уроженку Казахстана на руководящий пост в Госдепе США

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    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Уроженка Казахстана Асель Робертс (в девичестве - Толенова) назначена исполняющей обязанности шефа протокола президента США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Госдепартамента США.

    Асель Робертс вступила в должность 20 января 2021 года с приходом в Белый дом нового президента США Джо Байдена.

    Асель Толенова родилась в городе Алматы в 1976 году. Позже в 1993 году она поступила в Школу дипломатический службы Эдмунда А. Уолша Джорджтаунского университета и закончила ее со степенью бакалавра в области международного права и организаций.

    В протоколе Белого дома Асель Робертс работает уже 15 лет еще со времени Барака Обамы. Владеет казахским, русским и японским языками. Она вот уже 20 лет как замужем за гражданином США Шоном Робертсом, они воспитывают дочь Айдин.

    Исполняющий обязанности шефа протокола президента США – это государственный служащий, занимающийся вопросами национального и международного дипломатического протокола. Отдел протокола Госдепа США принимает решения о дипломатической неприкосновенности и привилегиях, безопасности принимающей страны, дипломатическом использовании воздушного пространства и находится на страже официального этикета. Отдел также выступает в качестве первого контакта между правительствами при планировании двусторонних и многосторонних встреч, а также визитов на высшем уровне.

    Напомним, 20 января Джо Байден стал 46-ым президентом США, а Камала Харрис вступила в должность вице-президента.


    Фото: facebook.com/Duisenali.Sanzhar


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