Байден направит $50 млн на помощь пострадавшим от землетрясений в Сирии и Турции

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Президент США Джо Байден принял решение направить $50 млн из федерального Фонда чрезвычайной помощи беженцам и мигрантам, пострадавшим в результате землетрясений в Сирии и Турции. Об этом говорится в распространенном в пятницу Белым домом меморандуме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Президент США подчеркнул, что «считает важным для национальных интересов предоставление помощи в размере не более $50 млн из фонда с целью удовлетворения непредвиденных неотложных потребностей беженцев и мигрантов, возникших в результате землетрясений в Турции и Сирии в феврале 2023 года, в том числе посредством взносов и другой помощи международным и неправительственным организациям для оказания гуманитарной помощи беженцам и внутренне перемещенным лицам, пострадавшим в результате землетрясений».

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях республики и в соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия. 20 февраля в провинции Хатай произошли два новых подземных толчка магнитудой 6,4 и 5,8. Число жертв в Турции составило 44 218 человек.

По информации сирийского Минздрава, жертвами стихийного бедствия в республике стали по меньшей мере 1 414 человек, пострадали 2 349. Поскольку в наибольшей степени были затронуты неподконтрольные Дамаску территории, международные НПО полагают, что число погибших и пострадавших выше.