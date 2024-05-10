Байден или Трамп: когда звезды определяют политику в США

В начале мая была пройдена символическая дата – полгода до президентских выборов в США в ноябре этого года. По мере приближения этой даты в процесс здесь включается все больше активных игроков. Для местной политической жизни это один из самых важных моментов, который имеет значение для политиков из обеих партий. Потому что можно проявить себя в той или иной форме поддержки избирательной кампании, что, несомненно, затем пригодится в случае победы своего кандидата. Какова расстановка сил и что может повлиять на президентские выборы, разбирался международный обозреватель агентства Kazinform.

Новая республиканская элита может принести Трампу голоса избирателей

Так, среди республиканских политиков многие заявляют о поддержке кандидата в президенты Дональда Трампа. Они рассчитывают на занятие мест в его администрации, если он, конечно, победит. Так, открытым остается вопрос о кандидате на место вице-президента. Это по-своему стратегический выбор, потому что такой человек должен обеспечить новые голоса избирателей. Например, один из кандидатов сенатор Тим Скотт может принести Трампу голоса части афроамериканцев. В то же время другой потенциальный кандидат Элиза Стефаник, депутат конгресса, может привлечь некоторых женщин. Среди кандидатов еще одна женщина Кристи Ноэм, влиятельный губернатор Южной Дакоты, а также консервативный конгрессмен афроамериканец Байрон Дональдс. К тому же все они достаточно молоды. Стефаник всего 39 лет, Дональдсу 45. Для Трампа это все представители новой республиканской элиты в противовес элите старой традиционной.

Фото: Chris Carlson

Ее представители в основном говорят, что не будут поддерживать Трампа. Например, бывший вице-президент Майк Пенс. Такую же позицию занимает бывший кандидат в президенты Никки Хейли. Они представляют традиционный республиканский консервативный электорат. К тому же, Хейли уже готовится к следующим выборам в 2028 году, когда Трамп уже не сможет идти в президенты.

Звезды Голливуда поддерживают Байдена

Кроме того, активизируются лидеры общественного мнения, которые ориентируются на те или иные ценности и хотели бы победы связанного с ними кандидата. Например, Голливуд традиционно поддерживает демократических кандидатов. Здесь больше сторонников либеральных ценностей. Поэтому было логично, что один из самых известных режиссеров в мире Стивен Спилберг вступил в кампанию кандидата от демократов Джо Байдена. В то же время актер Дуэйн «Скала» Джонсон, который на прошлых выборах поддерживал Байдена, заявил о своем разочаровании в нем. Сейчас многие демократы ждут, что скажет самая популярная певица Тейлор Свифт. В прошлый раз она поддержала Байдена, что имело значение в контексте тех выборов с учетом ее популярности.

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В настоящий момент все имеет значение. Любые события и в США, и в мире, с учетом высокой степени их вовлеченности в глобальные процессы, теперь рассматриваются с точки зрения того, как они могут повлиять на предстоящие выборы. Тем более, что это, наверное, самые сложные выборы в американской истории. И не столько в связи с тяжелым наследием прошлых выборов, когда сторонники Трампа захватили Капитолий, не признав результатов тех выборов. До сих пор это рассматривается в американских судах, в том числе судят и самого Трампа. При этом от бывшего президента многие ожидают реваншистских настроений. По крайней мере, некоторые из его заявлений можно рассматривать именно в таком духе.

Идеологические противоречия в американском обществе влияют на повестку дня

Хотя возможно большее значение имеют заметно обострившиеся в последние годы идеологические противоречия в американском обществе. Вопрос даже не в наличии крайне левых и крайне правых в американском политическом спектре. Они здесь были всегда. Проблема в том, что они вышли из прежнего малозначимого, условно маргинального положения и все больше начинают влиять на повестку дня. Большую роль в этом сыграли яркие лидеры с двух сторон. У правых - Дональд Трамп, у левых - сенатор Берни Сандерс и конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес. С учетом новых информационных технологий, широкого использования популистских методов, а также актуальности поднимаемых вопросов это привело к активизации одновременно и крайне правых и левых настроений в американском общественном мнении.

Это ставит традиционный истеблишмент США в достаточно непростое положение. Крайне правые, по сути, отъедают пространство у традиционных республиканцев. Вполне себе традиционный республиканец с консервативными ценностями Майк Пенс не смог ничего противопоставить риторике не столько Дональда Трампа, который даже не участвовал в дебатах, сколько его последователей. Особенно стоит выделить Вивека Рамасвами - яркого представителя изоляционистов.

В этом он следовал политике Трампа, который хотя и популист, но угадал настроения консервативно настроенной части американцев. Они недовольны результатами глобализации, которая привела к росту импорта на американский рынок и негативно сказалась на рабочих местах, например, в таких штатах, как Огайо и Пенсильвания. Поэтому его давление на Китай, начало торговых войн, отказ от некоторых соглашений, которые углубляли интеграцию экономик. Можно вспомнить выход США из Транс-тихоокеанского сотрудничества.

Показательно, что электорат Трампа находится во внутренних районах США. В то время, как почти все прибрежные штаты с Востока и Запада обычно голосуют за демократов. Если кто выиграл от глобализации, то как раз эти территории, тесно связанные с мировой торговлей. Характерно, что здесь больше леволиберальных избирателей.

Параллельно крайне левые оказывают все большее давление на повестку дня демократической партии. Собственно, многие электоральные проблемы Байдена сегодня связаны как раз со все большим следованием леволиберальной идеологии. При нем случился миграционный кризис, когда в США только за прошлый фискальный год прибыло 2,5 млн нелегальных мигрантов. Либералы обычно склонны поддерживать право на миграцию. Но рост миграции беспокоит существенную часть американского общества и не может не сказываться на электоральных перспективах Байдена.

Фото: slovoidilo.ua

Пропалестинские протесты не выгодны для Байдена

Еще одна трудная для него ситуация связана с кризисом вокруг отношения леволиберальной общественности к операции Израиля в секторе Газа. Левые и либеральные круги выступают против американской поддержки Израиля. В конце апреля-начале мая в американских университетах проходят акции протеста, в ходе некоторых из них пропалестинские студенты захватывают административные здания, для освобождения которых привлекается полиция. Около тысячи человек было арестовано.

Накануне выборов это очень некстати для Байдена. Именно поэтому он ограничился нейтральным заявлением по поводу этих событий, призвав к сдержанности. Он не может рисковать, для победы на выборах ему нужны голоса самых разных групп. Например, традиционно за демократов голосовали еврейские избиратели. Однако теперь республиканцы в большей степени, чем демократы, настроены на поддержку Израиля. За это выступает 76% избирателей республиканцев и только 36% демократов. Понятно, что на либерально настроенных избирателей Нью-Йорка или Лос-Анджелеса это навряд ли повлияет, но для многих других избирателей это может иметь значение.

В то же время, если Байден жестко выскажется против протестующих студентов, он рискует потерять голоса леволиберальных избирателей, а также мусульман. Они очень важны для него именно в спорных штатах, к примеру, в Мичигане. Здесь вопрос могут решить десятки тысяч голосов. Разочарование левых либералов и мусульман может привести к тому, что они вообще не пойдут на выборы или выберут третьего кандидата. На этих выборах у них есть альтернатива в лице независимого кандидата с либеральной позицией Роберта Кеннеди-младшего.

Хотя расчет в нынешней избирательной кампании был сделан на то, что они все равно проголосуют за Байдена в ситуации, когда надо будет делать выбор между ним и Трампом. Поэтому для Байдена было бы лучше, если бы тема Газы вообще отошла на второй план, по крайней мере до выборов. Для этого Вашингтон приложил столько усилий, в частности, для того, чтобы удержать Израиль от ответного удара по Ирану после организованной им в начале апреля ракетной атаки.

Кроме того, американская администрация все еще удерживает Израиль от атаки на город Рафах, где находится от 1,5 до 2 млн человек и оставшиеся организованные военизированные формирования движения ХАМАС. Понятно, что такая атака приведет к большим потерям среди гражданского населения и вызовет еще большее возмущение леволиберальных избирателей.

Соответственно, нынешняя история с протестами в американских университетах очень невыгодна именно для Байдена. Он рискует потерять из числа спорных штатов, как минимум, Мичиган с его небольшой, но сплоченной мусульманской общиной. Если учесть, что в 2020 году преимущество Байдена в другом спорном штате Джорджии было чуть больше 10 тысяч человек, то любые потери среди леволиберальных избирателей этого штата могут сыграть решающую роль. Аналогичная ситуация в Аризоне. В этом традиционно республиканском штате в 2020 году Байден победил во многом за счет поддержки либерально настроенного городского населения и особенно молодежи.

Фото: Jose Carlos Fajardo / Bay Area News Group

Вообще в спорных штатах в настоящий момент, судя по апрельским опросам, положение Байдена остается не слишком стабильным. Если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, то не факт, что он выиграл бы в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Висконсине и Пенсильвании. Здесь стоит еще раз упомянуть особенности американской избирательной системы.

Основная борьба развернется за электорат шести спорных штатов

Каждый штат дает некоторое количество выборщиков в зависимости от численности населения. Отдельные штаты всегда голосуют за демократов, например, Нью-Йорк и Калифорния, другие только за республиканцев – Техас, Луизиана и многие внутренние штаты. Поэтому обычно борьба идет на десяток штатов, где исход противостояния обычно не определен. В этот раз значение имеют шесть упомянутых выше спорных штатов, которые обеспечивают 77 мест в коллегии выборщиков.

Конечно, возможно, что к ноябрю ситуация изменится. Все-таки кампания еще не началась. Существует много других факторов, которые способны повлиять на конечный результат. Например, существует возможность мобилизации тех своих сторонников, которые пока не уверены, хотят ли они пойти на выборы. В этом смысле у Трампа положение более стабильное. Его ядерный правоконсервативный электорат сплочен и отмобилизован. Поэтому и опросы показывают сейчас его некоторое преимущество в спорных штатах. В то время как потенциальный электорат Байдена склонен больше сомневаться. Сейчас он может быть недоволен своим кандидатом, а через шесть месяцев все-таки проголосует за него, потому что больше не хочет победы Трампа. Скорее всего они решат, пойти на выборы или нет, только в последний момент.

Поэтому если Байден хочет победить, ему надо как-то найти способ мобилизовать своих потенциальных избирателей. В частности, раньше демократы могли рассчитывать на большую часть голосов афроамериканцев. Но в последние годы они все чаще голосуют за республиканцев. Похожая ситуация с избирателями латиноамериканского происхождения. В связи с этим штат Флорида перестал был спорным и голосует за республиканцев. Поэтому возможно придется попытаться мобилизовать «тяжелую артиллерию», например, в лице бывшего президента Барака Обамы.

Фото: michelleobama/Instagram

К примеру, он может выйти и заявить, что ситуация для лояльного ему электората почти критическая и надо сплотиться и пойти бороться за свои интересы, как это было, когда выбирали самого Обаму. Интересно, что в немецком издании Der Spiegel появилось сообщение, что якобы в августе 2024 года на съезде Демократической партии Байден может уступить позицию кандидата Мишель Обаме, супруге Барака Обамы.

Если это вдруг произойдет, тогда это может быть связано с пониманием руководством Демократической партии тех ограничений, которые связаны с высоким антирейтингом Байдена. Причем, он вполне сопоставим с антирейтингом Трампа. И дело здесь не только в возрасте обоих кандидатов, а в том, что слишком многие в принципе полагают их не очень способными выполнять функции президента.

Однако, все же это маловероятно. Мишель Обама, конечно, может теоретически помочь привлечь какую-то часть афроамериканского и женского электоратов, но она не проходила выборных кампаний, что, безусловно, важно для американской политической жизни. Скорее можно предположить, что это был такой очередной информационный вброс, возможно, чтобы оживить интерес к кампании. А может быть это информационный шум вокруг самого значимого события в истории США. Причем, не только с учетом личностей Байдена и Трампа и идеологической повестки дня, которая их сопровождает, но также с тем, что речь идет о влиянии этих выборов на глобальные процессы.

В ближайшие месяцы такого будет происходить довольно много. Кампания только начинается, и мы увидим еще много интересных моментов и услышим много аргументов в пользу того или иного кандидата. Основная борьба развернется за электорат шести спорных штатов. Поэтому стоит наблюдать именно за ними. Напомню, что это Невада, Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган и Пенсильвания.

К примеру, в Мичигане, согласно последним апрельским опросам, кандидаты идут почти вровень друг с другом. В одних Байден опережает Трампа на 2%, как в опросе Morning Consult проведенном 8-15 апреля. В других Трамп опережает Байдена на 1%, как в опросе Emerson College, проведенном 25-29 апреля. Хотя есть и такие результаты, как в опросе Kaplan Strategies, которые провели опрос 20-21 апреля и получили результат, что Трамп опережает Байдена на 15%. Но это исключение. Собственно, один-два процента это как раз недовольные операцией в Газе местные мусульмане и крайние левые либералы. Мусульман в Мичигане около 120 тысяч. Скорее всего они все же проголосуют за Байдена за отсутствием приемлемой для них альтернативы.

Сможет ли выходец из знаменитой семьи Кеннеди решить исход выборов

Хотя такая некоторая альтернатива в этих выборах все же существует. Это независимый кандидат Роберт Кеннеди-младший, который придерживается довольно радикальных взглядов на экологию, выступает против прививок (антиваксер), призывает сократить военные расходы, прекратить противостояние с Россией и Китаем. Он смог зарегистрироваться в ряде штатов, в том числе в ключевых из числа спорных – Аризоне, Джорджии, Неваде.

Фото: Gage Skidmore

В целом Кеннеди достаточно популярен в обществе. Недовольные вполне могут за него проголосовать. В связи с его более либеральной повесткой это, скорее всего, будут потенциальные избиратели Байдена, чем Трампа. В связи с этим он представляет значительную угрозу демократическому кандидату. Если он наберет два-три процента, то это может позволить победить Трампу, который заберет все голоса выборщиков от штата.

В истории США уже был такой прецедент. Независимый кандидат Рос Перо с консервативными взглядами в 1992 году в масштабах страны набрал 19% голосов, что оттянуло электорат у республиканца Джорджа Буша-старшего и позволило победить демократу Биллу Клинтону. Кеннеди достаточно отобрать голоса в нескольких спорных штатах, чтобы Байден не смог победить в масштабах страны.

К тому же, он весьма популярен. В марте 2024 года в опросе, проведенном по заказу агентства Reuters, за него выразили готовность проголосовать 15% опрошенных. Еще более интересные данные были получены в результате опросов, которые были проведены компанией John Zogby Strategies 13-21 апреля, в штате Мичиган Кеннеди выиграл бы у Трампа с результатом 42% против 41%, а Байдену бы проиграл 44% против 45%. Эти опросы был проспонсированы самим Кеннеди, что накладывает определенный отпечаток на результаты. Кроме того, они условны, потому что Кеннеди противопоставляли только одному из соперников – Байдену или Трампу.

Коллаж: Kazinform

Но они наглядно демонстрируют усталость избирателей от не очень популярных политиков, что Трампа, что Байдена. Характерно, что в Джорджии, судя по аналогичному опросу John Zogby Strategies, Кеннеди бы победил Байдена 45% против 41%. В то время, как с Трампом у них были бы равные показатели – 43% против 43%. Так что это очень интересный аспект в предстоящих выборах, сможет ли выходец из знаменитой семьи Кеннеди решить исход выборов, не дав Байдену победить.

В общем на выборах в США все только начинается. Здесь очень давно не было такой интриги. Несомненно, будет очень интересно. Но все-таки самое характерное, что сама модель организации американского общества и политики демонстрирует возможности конкуренции в таких неоднозначных условиях. Причем, даже возможная победа Трампа уже не воспринимается, как вероятная катастрофа. В прошлый раз система сдержек и противовесов вполне справилась с его некоторой эксцентричностью и непредсказуемостью. Наверное, справится и в этот раз. Показательно, что традиционные республиканцы, вроде Ники Хейли, просто решили переждать Трампа. Это тоже форма адаптации к новой политической реальности.