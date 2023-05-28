Байден и спикер палаты представителей достигли договоренности по потолку госдолга США

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Белый дом в лице Джо Байдена и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти в принципе договорились поднять потолок госдолга Америки и предотвратить дефолт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Подробности сделки пока не разглашаются.

Министерство финансов США ранее предупредило, что без сделки у страны закончатся деньги для оплаты своих счетов 5 июня.

«Основываясь на самых последних доступных данных, мы теперь оцениваем, что у казначейства будет недостаточно ресурсов для выполнения обязательств правительства, если Конгресс не повысит или не приостановит потолок госдолга до 5 июня», — написала Йеллен в своем письме к Конгрессу.

Сообщается, что сделка была заключена вскоре после того, как президент Джо Байден и Кевин Маккарти, спикер Палаты представителей от республиканцев, обсудили этот вопрос по телефону. Два политика ранее заявили, что уверены, что сделка будет достигнута.

«После нескольких недель переговоров мы пришли к принципиальному соглашению. У нас еще много работы, но я считаю, что это соглашение в принципе достойно американского народа», — сказал Маккарти в кратком заявлении для журналистов.

Любая достигнутая сторонами сделка должна быть принята Конгрессом США.

Если сделка в конечном итоге пройдет через Конгресс и будет подписана президентом Байденом до так называемой даты X - 5 июня, Белому дому и республиканцам Палаты представителей удастся избежать беспрецедентного экономического кризиса. Дефолт правительства США, которого никогда не было, может спровоцировать глобальную рецессию и потерю миллионов рабочих мест.