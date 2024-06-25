Байден готовит стратегию к дебатам с Трампом

Президент США Джо Байден готовится встретиться с несколькими разными Дональдами Трампами в ходе дебатов в четверг: разгневанным и спокойным политиком, передает собственный корреспондент Kazinform со ссылкой на NBC News.

Советники Дж.Байдена тщательно изучили и проанализировали все недавние комментарии Д.Трампа, чтобы определить, что с наибольшей вероятностью его спровоцирует.

Наиболее уязвимым местом будет упоминание о проигрыше в ходе выборов 2020 года и как следствие организация им восстания 6 января, если Д.Трамп почувствует, что его называют «неудачником», это может сильно его разозлить, что закладывается в подготовку Дж.Байдена.

Другим аргументом действующего президента может стать тезис о том, что Д.Трампа волнует только он сам и его юридические проблемы, в то время как Дж.Байден посвятил свой первый срок на посту благосостоянию американцев, а также расширению определенных свобод и прав.

Данные нападки на Д.Трампа могут помочь Дж.Байдену привлечь на свою сторону независимых избирателей.

Даже если Д.Трамп не будет углубляться в «более крайнюю риторику» во время дебатов, представители предвыборного штаба Байдена считают, что они имеют более выигрышную позицию по таким вопросам, как репродуктивные права, демократия, социальное обеспечение и медицинская помощь.

- В четверг американский народ увидит на сцене в Атланте два различных видения будущего: позицию президента Дж.Байдена, где свободы защищены и все американцы имеют равные шансы, и мрачное «видение» Д.Трампа, в котором он будет выступать в качестве диктатора по снижению налогов сверхбогатым за счет среднего класса и лишению женщин прав, – написал директор по связям с общественностью предвыборного штаба Байдена Майкл Тайлер.

В свою очередь Д.Трамп еще не выбрал тактику к дебатам и пытается узнать настроения электората.

– Должен ли я быть жестким и грубым, и просто сказать: «Вы худший президент в истории»? Или мне следует вести себя вежливо и спокойно и позволить ему говорить? – спросил Д.Трамп у своих сторонников в ходе выступления в Филадельфии на выходных.

Несмотря на то, что Дж.Байден пытается отметить позитивный экономический посыл, многие избиратели сообщают, что до сих пор не ощущают последствий его политики в своей повседневной жизни, когда дело касается стоимости основных продуктов питания и бензина.