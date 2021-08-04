Байдарочница Наталья Сергеева вышла в четвертьфинал Олимпийских игр

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В Токио продолжаются соревнования по гребле на байдарках и каноэ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В рамках турнира завершились предварительные заезды на байдарке у женщин на дистанции 500 метров. Казахстан в этом виде представляла Наталья Сергеева.