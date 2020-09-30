Байбек в Семее: Один из приоритетов предвыборной программы Nur Otan – здравоохранение

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек в рамках поездок по регионам посетил Семей. В ходе встречи с представителями общественности и НПО были обсуждены основные приоритеты городской предвыборной программы «Nur Otan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу Бауыржана Байбека в сети Facebook.

«В рамках поездок по регионам посетил Семей - один из центров духовного и культурного наследия страны, где жили и трудились великие просветители Абай Кунанбаев, Шакарим Кудайбердиев, Мухтар Ауэзов.

По поручению Главы государства К.К.Токаева сегодня здесь началась реализация Комплексного пятилетнего плана социально-экономического развития города с объемом финансирования порядка 260 млрд. тенге. В рамках празднования 175-летия Абая в этом году отремонтированы местные дороги, увеличены темпы жилищного строительства, ведется строительство социальной инфраструктуры.

На встрече с представителями общественности и НПО обсудили основные приоритеты городской предвыборной программы «Nur Otan». С учетом анализа проблемных вопросов и обращений горожан в общественную приемную партии планируется строительство школ, детских садов, возведение более 130 многоэтажных жилых домов для 9 тысяч нуждающихся семей, обновление и реконструкция инженерных сетей.

Для города остаются актуальными рост онкологических заболеваний и болезней сердечно-сосудистой системы. В этой связи акцент в программе партии будет сделан на укреплении материально-технической базы объектов здравоохранения. «Nur Otan» будет также содействовать завершению строительства Центра ядерной медицины в городе Семей. В целом, в ближайшие 5 лет партия ставит задачу обеспечения 15-минутной шаговой доступности к медицинским организациям региона, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.

Вместе с руководителем Восточно-Казахстанского филиала, акимом региона Даниалом Ахметовым также ознакомился с реконструированным в рамках поручения Главы государства мемориальным комплексом «Абай – Шакарим» в урочище Жидебай. По инициативе Елбасы данный объект был возведён ещё к 150-летию Абая.

Далее встретился с потомками Абая Кунанбаева и творческой интеллигенцией Абайского района. Обсудили духовное наследие великого казахского просветителя. Как в свое время отметил Первый Президент страны Н.А.Назарбаев, «Слова Абая – оберег казахского народа». Наш общий долг – беречь и передавать из поколения в поколение это драгоценное наследие», - написал первый зампред партии «Nur Otan».