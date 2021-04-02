Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Назначения

Байбек сообщил о назначениях в партии Nur Otan

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
2 Апреля 2021, 14:42
Байбек сообщил о назначениях в партии Nur Otan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По информации пресс-службы партии, сегодня первый зампред «Nur Otan» Бауыржан Байбек в онлайн-формате провел встречу с новыми председателями 14 общественных советов, передает МИА «Казинформ».

Как сообщил Бауыржан Байбек в Facebook, решением Бюро Политического совета ими были назначены следующие депутаты фракции в Мажилисе Парламента: по развитию гражданского общества и государственного управления – Айдос Сарым, образования и науки – Жулдыз Сулейменова, аграрного сектора – Берик Оспанов, экономики и поддержке предпринимательства - Аманжан Жамалов, региональному развитию – Юлия Кучинская. Общественные советы по поддержке молодежи – Мади Ахметов, занятости и социально-уязвимых слоев населения – Елнур Бейсенбаев. Общественные советы по вопросам здоровья нации - Лариса Павловец, семьи, женщин и защиты прав детей – Динара Закиева. Республиканский общественный совет по противодействию коррупции, «Miras», Экологический и Правовой советы соответственно возглавили Ерлан Саиров, Жанарбек Ашимжанов, Елдос Абаканов и Канат Мусин.

photo

photo


Нур Отан   Назначения  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами