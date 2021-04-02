Байбек сообщил о назначениях в партии Nur Otan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По информации пресс-службы партии, сегодня первый зампред «Nur Otan» Бауыржан Байбек в онлайн-формате провел встречу с новыми председателями 14 общественных советов, передает МИА «Казинформ».

Как сообщил Бауыржан Байбек в Facebook, решением Бюро Политического совета ими были назначены следующие депутаты фракции в Мажилисе Парламента: по развитию гражданского общества и государственного управления – Айдос Сарым, образования и науки – Жулдыз Сулейменова, аграрного сектора – Берик Оспанов, экономики и поддержке предпринимательства - Аманжан Жамалов, региональному развитию – Юлия Кучинская. Общественные советы по поддержке молодежи – Мади Ахметов, занятости и социально-уязвимых слоев населения – Елнур Бейсенбаев. Общественные советы по вопросам здоровья нации - Лариса Павловец, семьи, женщин и защиты прав детей – Динара Закиева. Республиканский общественный совет по противодействию коррупции, «Miras», Экологический и Правовой советы соответственно возглавили Ерлан Саиров, Жанарбек Ашимжанов, Елдос Абаканов и Канат Мусин.