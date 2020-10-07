Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Байбек объяснил, как будут выбирать претендентов в партийные списки в Мажилис и маслихаты

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
7 Октября 2020, 17:50
Байбек объяснил, как будут выбирать претендентов в партийные списки в Мажилис и маслихаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предвыборные партийные списки в Мажилис и маслихаты всех уровней будут формироваться с учетом квот – не менее 30% женщин и 20% молодых людей до 35 лет. Об этом написал первый заместитель председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек на своей официальной странице в сети Facebook.

«Дорогие друзья! На прошлой неделе завершился первый этап внутрипартийных выборов «Nur Otan». Опубликованы итоги рейтингового голосования, в котором приняли участие 662 687 членов партии или 84,2% от общего числа зарегистрированных пользователей информационной системы «Праймериз».

Как вы знаете, по поручению Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева предвыборные партийные списки в Мажилис и маслихаты всех уровней будут формироваться с учетом квот – не менее 30% женщин и 20% молодых людей до 35 лет. Поэтому сегодня на портале Primaries.kz наряду с общим рейтингом участников также были размещены рейтинги кандидатов из числа женщин и молодежи.

Вторым уровнем внутрипартийного отбора станет проведение районных и городских конференций, где будут утверждены партийные списки на выборы в соответствующие маслихаты. Также на этих конференциях делегаты-выборщики тайным рейтинговым голосованием изберут претендентов на включение в партийные списки в вышестоящие маслихаты регионов и Мажилис.

Всех кандидатов ждут дебаты. Претенденты в Мажилис, за исключением городов республиканского значения, будут дебатировать дважды – на районной и областной конференциях. Согласно правилам праймериз действующие депутаты нижней палаты Парламента от партии «Nur Otan» могут принять участие во внутрипартийном отборе третьего уровня на областных партийных конференциях. Партийные списки в областные маслихаты будут утверждаться на соответствующих конференциях, а итоговый список в Мажилис – на Съезде «Nur Otan». Для обеспечения открытости и прозрачности все этапы праймериз будут освещаться на сайте партии, а также в СМИ и соцсетях», - заключил Бауыржан Байбек.


Нур Отан   Выборы   Политические партии   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Преступная группа обкрадывала Аксуский завод ферросплавов
Преступная группа обкрадывала Аксуский завод ферросплавов