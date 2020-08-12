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Байбек о праймериз: Максимально открытый отбор для выявления новых лидеров

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
12 Августа 2020, 12:55
Байбек о праймериз: Максимально открытый отбор для выявления новых лидеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Международный день молодежи первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек выразил благодарность активистам и волонтерам инициированной Елбасы и Главой государства общереспубликанской акции #BizBirgemiz и высказался о предстоящих внутрипартийных праймериз «Nur Otan», передает МИА «Казинформ».

Как отметил Бауыржан Байбек на своей странице в Facebook, в этот непростой период мы стали свидетелями самоотверженности и огромного патриотизма нашей молодежи.

Более 5 тысяч жасотановцев и добровольцев по всей стране обеспечили бесконтактную доставку нуждающимся в виде продуктовых корзин, масок и товаров первой необходимости. Волонтеры «Jas Otan»-а одними из первых пришли на помощь к пострадавшим жителям Мактаарала.
Нашим молодежным крылом недавно была инициирована еще одна акция - «Дәрігерлерге мың алғыс!». Медикам по всей стране были доставлены «Пакеты благодарности» с кумысом, шубатом и другими повышающими иммунитет продуктами.
СОЛИДАРНОСТЬ - одна из ключевых ценностей нашей партии. Она выражается в поддержке слабых сильными, малоимущих обеспеченными, больных здоровыми и младших старшими.
Рад, что в нашей стране выросло поколение, готовое менять себя и мир вокруг к лучшему. Поколение, умеющее созидать, брать ответственность, проявлять солидарность и взаимовыручку. Это и является сутью идеи #BizBirgemiz.
Думаю, что предстоящие внутрипартийные праймериз «Nur Otan» дадут возможность молодым гражданам показать себя, проявить лидерские навыки в конкурентной политической борьбе.

Наша цель, как подчеркнул Бауыржан Байбек, – провести максимально открытый отбор для выявления новых лидеров, формирования прозрачных партийных списков на предстоящие выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней.

Для этого решением Елбасы для молодых людей до 35 лет в партийных списках «Nur Otan»-а предусмотрена специальная 20%-ная квота.

Уверен, что в ходе праймериз будут выбраны самые достойные представители своего района, города, области, которые будут активно представлять и отстаивать интересы молодежи.
В соответствии с поручением Лидера партии Нурсултана Назарбаева нашими молодыми сторонниками также подготовлен проект пятилетней Программы молодежи «Жастар – Отанға!».
Документ, учитывающий лучшие мировые практики и более 3 тысяч предложений молодых людей со всех регионов страны, опубликован на сайте «Jas Otan».
В программе отражены 5 основных проблем молодежи, представлены пути их решения.
Наши усилия будут сосредоточены на таких ключевых вопросах, как доступное жилье и поддержка молодых семей, трудоустройство и занятость, качественное образование, участие в общественно-политической жизни страны и другое.
По каждому направлению разработан комплекс мер, определены конкретные индикаторы.
Окончательный вариант программы будет обсужден на площадке «Jas Otan»-а уже в сентябре. До этого времени каждый может внести свои замечания и предложения, отметил Бауыржан Байбек.

Напомним, 5 июня 2020 года сообщалось, что Первый Президент страны, Лидер партии «Nur Otan» Нурсултан Назарбаев подписал Постановление о проведении праймериз с 17 августа по 3 октября текущего года.


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