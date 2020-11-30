Байбек о Дне Первого Президента: Знак признания особой роли в становлении и развитии государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИФОРМ - В преддверии Дня Первого Президента в столице состоялся торжественный прием в партию «Nur Otan». Ряды правящей партии пополнили активные и талантливые казахстанцы, представляющие различные сферы деятельности. По информации пресс-службы партии, всего сегодня в партию «Nur Otan» вступили почти 1,5 тысячи граждан, передает МИА «Казинформ».

Вручая партийные билеты новым членам партии, первый зампред «Nur Otan» Бауыржан Байбек отметил, что День Первого Президента Республики Казахстан – это знак признания особой роли Елбасы в становлении и развитии нашего государства.

«Проявленные им железная воля и самоотверженность всегда будут беспрецедентным примером служения отечеству, как для всех нас, так и для будущих поколений. Нашим Первым Президентом Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым были решены такие основополагающие вопросы, как закрепление границ, закрытие Семипалатинского полигона, обеспечение межэтнического согласия, формирование рыночной экономики и современной инфраструктуры, преодоление демографического кризиса, конечно же, создание новой столицы и многое другое», - сказал Бауыржан Байбек.

По его словам, благодаря Первому Президенту страны Нурсултану Назарбаеву и поддержке населения партия «Nur Otan» стала ведущей политической силой страны, проводящей жизненно важные реформы в соответствии с требованиями времени.

«Партия «Nur Otan», как отметил Елбасы, всегда руководствуется и будет придерживаться трех основных принципов. Это – ответственность, сплоченность и верность общим целям. Мы тщательно подготовились к предстоящей избирательной кампании. На основе анализа социально-экономической ситуации в каждом регионе, городе и районе были разработаны 216 проектов предвыборных программ. В ходе праймериз, реализуя концепцию Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева «Слышащее государство», было собрано порядка 20 тысяч наказов от населения. Большая их часть включена в пятилетнюю предвыборную программу партии «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!». Качественная реализация поставленных целей и задач зависит от каждого члена партии», - подчеркнул Бауыржан Байбек.

Среди тех, кто сегодня вступил в ряды партии «Nur Otan», врач-травматолог, ортопед высшей категории Олжас Бекарисов. Он отметил, что его решение было продиктовано тем, что в период пандемии он хочет быть среди тех, кто реально помогает людям и работает на благо страны.

По словам юриста Анар Кусаиновой, являющейся участницей различных правозащитных организаций, её инициатива вступить в партию обусловлена желанием помогать людям.

«В 2017 году мой сын попал в сложную жизненную ситуацию, был незаконно осужден. Куда только я не обращалась, но все безрезультатно. Тогда я обратилась в общественную приемную партии «Nur Otan» и в результате организованных многочисленных встреч дело сдвинулось с мертвой точки. Поэтому мое вступление в партию является осознанным, причем не только из чувства благодарности, но ввиду того, что здесь я нашла своих единомышленников, желающих, как и я, изменить жизнь наших граждан к лучшему. Надеюсь, что и мой многолетний опыт правозащитной деятельности также будет полезен», - добавила она.

«Я родом из Карагандинской области. Мне 23 года, я, как мои отец и дед, работаю шахтером. Шахтерский труд во все времена был сложной и опасной профессией. Мы знаем настоящую ценность труда и жизни, верим только реальным фактам, а не красивым словам. В период праймериз я ознакомился с программой партии для города Шахтинска. Я хочу быть частью этой работы, быть полезным своему городу, именно поэтому я решил вступить в партию», - поделился Бауыржан Айтмагамбетов.

В этот же день партийные билеты также получили активный участник республиканской акции «BizBirgemiz», инженер Данияр Дукенбаев, ученый, доктор PHD по специальности «агрономия» Марден Байдалин из города Кокшетау, представитель культуры Асхат Маден, спортсменка из села Зеренда Акмолинской области Светлана Прокопьева, член Палаты юридических консультантов Жанар Досетова, учитель информатики из города Кокшетау Нияз Талгатулы и председатель университетского комитета по делам молодежи из города Шымкент Айдана Айнабек.