Байбек: Необходимо сосредоточиться на точечной поддержке «самых беззащитных членов общества»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фонд «Birgemiz» принял решение об оказании прямой денежной помощи в размере 50 тысяч тенге более 150 тысячам гражданам и более двум тысячам врачей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Первого заместителя председателя партии Nur Otan Бауыржана Байбек в Facebook.

Как отметил Бауыржан Байбек, в условиях вызванного пандемией масштабного кризиса, в первую очередь, в помощи нуждаются простые граждане. Согласно рекомендациям ООН, сегодня странам необходимо сосредоточиться на оказании точечной поддержки «самых беззащитных членов общества». С одной стороны, это поможет пережить кризис, с другой, - подстегнет катастрофически упавший внутренний спрос и поддержит национальные экономики.

Поэтому общественный Фонд «Birgemiz», созданный по инициативе Елбасы, Председателя партии «Nur Otan» Нурсултана Назарбаева, изначально ориентирован на оказание адресной помощи наименее защищенным от пандемии гражданам.

В этой связи Фондом принято решение об оказании прямой денежной помощи в размере 50 тысяч тенге более 150 тысячам гражданам. Это жители 23-х крупных городов, наиболее сильно испытывающих на себе трудности карантина. Списки получателей, представленные акимами и органами социальной защиты, включают граждан из числа социально-уязвимых групп с самым низким уровнем дохода.

Также по 50 тысяч тенге получат более 2-х тысяч врачей в городах Нур-Султан и Алматы, на которые приходятся около 70% случаев заражения. В создавшихся условиях важна акцентированная помощь медработникам, которые, рискуя жизнью, в буквальном смысле находятся на передовой борьбы с вирусом.

«Такая поддержка стала возможной благодаря благотворительной помощи наших бизнесменов – меценатов. Сейчас непростые времена для всех. Чем крупнее бизнес, тем, как правило, больше проблем – надо сохранять рабочие места, обеспечить жизнеспособность производств, платить налоги. Тем не менее, многие откликнулись на призыв Елбасы, проявив гражданскую солидарность. Еще раз им за это огромная благодарность!

Данная помощь является дополнительной к масштабным мерам поддержки, инициированным Главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым. Казахстан, в отличие от некоторых стран, изначально недооценивших угрозу коронавируса, своевременно принял ограничительные меры, не допустив неконтролируемого распространения вируса.

Под руководством Главы государства правительство и акимы работают на опережение. Формула «Сильный Президент – влиятельный Парламент - подотчетное Правительство» в кризисной ситуации показывает свою эффективность. На сегодня представленный Президентом пакет мер - это наиболее объемный, системный и ресурсообеспеченный антикризисный план среди стран СНГ. На его реализацию из бюджета и Национального фонда выделено 5,9 трлн. тенге», - отметил Первый зампредседателя партии Nur Otan.

Как отметил Бауыржан Байбек, все предлагаемые действия, прежде всего, ориентированы на защиту жизни и здоровья казахстанцев. Это абсолютный приоритет. И государство, несмотря на увеличение в последние два года обязательств по социальному обеспечению граждан, гарантирует их исполнение. Зарплаты, пенсии, пособия будут выплачиваться своевременно и в полном объеме. В нынешних условиях это само по себе непростая задача.

Принятые меры комплексны. Они направлены не только на решение текущих социальных задач, но и закладывают основу для развития страны в новых условиях. Это – стимулирование малого и среднего бизнеса, развитие инфраструктуры, поддержка агропромышленного комплекса, в целом отечественного производства.

Казахстан на данный момент единственный среди стран региона полностью отменил на 6 месяцев налоги и другие платежи с фонда оплаты труда для предприятий в пострадавших секторах экономики. Особенно все отмечают адресность, предложенных мер. Включение в перечень получающих поддержку самозанятых и лиц, ранее имевших неофициальные заработки, позволит охватить порядка 3 млн. граждан. Это и есть на практике «Слышащее государство».

В этих сложных условиях наше государство демонстрирует свою зрелость. Государственные институты показывают устойчивость. Выстроенная в свое время Елбасы вертикаль власти, предполагающая сильное государство, позволяет решать вопросы оперативно. У Правительства имеется необходимый управленческий опыт по преодолению кризисов.

За годы Независимости Казахстан планомерно развивал свою экономику, привлекал инвестиции, создавал условия для бизнеса и активно развивал инфраструктуру. Благодаря стратегическому видению Елбасы, сегодня у нашей страны есть «подушка безопасности» в виде Национального фонда и золотовалютных запасов. По оценке международного рейтингового агентства Moody’s, Казахстан является одним из немногих государств, способных выйти из текущей ситуации, опираясь на суверенные фонды.

За годы Независимости под руководством Елбасы сформирована разветвленная социальная инфраструктура. Только больниц и поликлиник было построено свыше 1400. Отдельно стоит отметить такую программу как «100 школ, 100 больниц».

Постоянно меняющаяся ситуация диктует новые правила. Режим онлайн еще в большей степени стал неотъемлемым атрибутом нашей жизни. Именно сейчас все очевиднее становятся плюсы планомерной реализации программы «Цифровой Казахстан». Госаппарат перестраивает свою работу, переводя оказания социально-значимых госуслуг в интернет. Казахстанские школы и ВУЗы, пусть не без проблем, но переходят на онлайн обучение. Это и многое другое создало задел прочности государства, позволяя проводить эффективную антикризисную политику.

«Сегодня всем понятно, что последствия кризиса, вызванного пандемией коронавируса, будут тяжелыми и затяжными в целом для всей мировой экономики. Соответственно, восстановление нашей экономики потребует от казахстанцев большей сплоченности, ответственности и каждодневной упорной работы. Только так мы преодолеем сегодняшние сложности и испытания!», - написал Бауыржан Байбек.