Bayanaul Winter Fest состоится в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 21 декабря в Баянаульской курортной зоне Павлодарской области состоится праздник «Bayanaul Winter Fest», посвящённый открытию зимнего туристского сезона на территории, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Планируются проведение концертной программы, показательное выступление на собачьих упряжках, конкурс по лепке снежных скульптур, фотосъёмка с собаками, выставка собак породы тазы и другие зимние забавы», - сообщили в управлении по развитию туризма и спорта Павлодарской области.

Это управление выступило организатором фестиваля. По его данным, для жителей и гостей области проезд от Павлодара и обратно будет бесплатным. Для этого 21 декабря в шесть часов утра организуют сбор возле областного управления по развитию туризма и спорта.

«Мероприятие нацелено на развитие местного туристского потенциала Баянаульской курортной зоны, пропаганду здорового образа жизни граждан, а также развитие зимних видов туризма», - добавили в ведомстве.

Фестиваль пройдёт у подножья горы Мырзашокы.