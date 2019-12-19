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Bayanaul Winter Fest состоится в Павлодарской области

19 Декабря 2019 05:15
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Bayanaul Winter Fest состоится в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 21 декабря в Баянаульской курортной зоне Павлодарской области состоится праздник «Bayanaul Winter Fest», посвящённый открытию зимнего туристского сезона на территории, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Планируются проведение концертной программы, показательное выступление на собачьих упряжках, конкурс по лепке снежных скульптур, фотосъёмка с собаками, выставка собак породы тазы и другие зимние забавы», - сообщили в управлении по развитию туризма и спорта Павлодарской области.

Это управление выступило организатором фестиваля. По его данным, для жителей и гостей области проезд от Павлодара и обратно будет бесплатным. Для этого 21 декабря в шесть часов утра организуют сбор возле областного управления по развитию туризма и спорта.

«Мероприятие нацелено на развитие местного туристского потенциала Баянаульской курортной зоны, пропаганду здорового образа жизни граждан, а также развитие зимних видов туризма», - добавили в ведомстве.

Фестиваль пройдёт у подножья горы Мырзашокы.

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Ключевые слова: Павлодарская область, Туризм,
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Автор:

Антон Гагарин

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