БАЯНАУЛ. КАЗИНФОРМ - Баянаульскую «долину гробниц» обезопасят ограждением. Для этого будет выделены средства из районного бюджета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Могильник эпохи бронзы представляет собой каменные ящики-саркофаги, где находились ранее погребения, окруженные каменными блоками.

Находится он напротив скалы Кемпиртас. Туристы называют его еще «Долиной каменных гробниц».

Три года назад экспедиция под руководством директора «Margulan Centre» педагогического университета Тимура Смагулова проводила здесь раскопки.

«Акиму Торайгырского сельского округа дано поручение разработать землеустроительный проект, выделим средства, чтобы это место огородить, - сказал аким Баянаульского района Канат Каримов. - Таких раскопок на территории района несколько. Есть огороженная возле дома отдыха «Золотые пески» на Жасыбае, а эта - нет».

Напомним, музей под открытым небом подвергся разрушению этим летом. Доследственную проверку проводил районный отдел полиции. В областном управлении культуры, развития языков и архивного дела организовали выезд рабочей группы. На вскрытой части могильника обнаружены следы крупного рогатого скота, мелкий мусор и монеты, по всей видимости, оставленные туристами.