Баянаульский район Павлодарской области возглавил Серик Батыргужинов

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Баянауле состоялось собрание актива района, на котором Абылкаир Скаков представил нового акима района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Аким области выразил благодарность Канату Каримову за работу на посту акима Баянаульского района. После глава региона Абылкаир Скаков представил нового руководителя. Он пожелал Серику Батыргужинову успехов в работе и обозначил перед ним главные задачи. Новому районному акиму предстоит наладить более эффективный диалог власти и населения, активнее поддерживать сельскую молодежь, завершить все проекты по водоснабжению населенных пунктов, уделить внимание ремонту дорог и начать подготовку к новому туристическому сезону.

Серик Батыргужинов родился в 1964 году в Иртышском районе. В 1990 году он окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт по специальности «Агрономия», а в 2004 году – Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 1985 году рабочим в совхозе «Голубовский» Иртышского района. Получив высшее образование, в 1990 стал главным агрономом совхоза. С 1993 по 1999 годы работал директором павлодарского ТОО «Себат», возглавлял АО «Беловодское ХПП», ТОО «Им. Исы Байзакова» и ТОО АТ «Алтыншы ауыл» Иртышского района. В 1999 году перешел на государственную службу, заняв пост заместителя акима Качирского района. С 2000 по декабрь 2003 года возглавлял Качирский район. С января 2004 года по 2011 год работал в должности советника главы КХ «Аманколь» Иртышского района. С 2011 по 2013 годы - директор ТОО «Нурби» в Иртышском районе. В сентябре 2013 года вернулся на госслужбу, став заместителем акима Иртышского района. С 2014 по 2016 годы - аким Актогайского района, с 2016 по 2019 годы - аким Иртышского района. В 2019 году работал заместителем гендиректора в ТОО «Стальмонтаж». В 2020 году Серик Батыргужинов возглавил управление сельского хозяйства Павлодарской области. В феврале 2021 года был назначен на пост акима района Тереңкөл.

Фото Валерия Бугаева