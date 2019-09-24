Баянаульский пожар еще не потушен и не локализован – глава комитета по ЧС МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Владимир Беккер доложил о ситуации с пожарами на территории Баянаульского национального парка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Локализации и ликвидации в Баянаульском пожаре пока нет. На сегодня гидрометеорологическая обстановка сложная. 23 сентября ‪в 20:00 была принята попытка совершить воздушную разведку, но ввиду того, что ветер набрал сил до 16-20 метров в секунду - вертолет не смог вылететь. На месте задействованы силы, средства департаментов и лесной охраны в общей численности 130 человек, и 37 единиц техники. Распространение пожара по периметру нет, отдельные очаги внутри пожара еще имеются. Поэтому обстановка в решении о локализации еще не принимается», - сказал Владимир Беккер на брифинге по теме «О пожарной обстановке в стране».

Также в ВКО горит полигон твердо-бытовых отходов. И этот пожар пока не удалось ликвидировать.

«Дополнительно направлены специальная техника. На месте работают 20 сотрудников и 6 единиц техники ДЧС, и на 11 единиц увеличили технику местных исполнительных органов. Бульдозеры производят засыпку места горения. На границе защитной зоны экологи произвели замеры выбросов предельно допустимых веществ. Зафиксировано превышение по сероводороду в пять раз, и формальдегиду в десять раз с подветренной стороны. Свалка находится в промышленной зоне. На жилую часть эти выбросы не влияют. В зоне шлейфа выбросов нахождение на улице запрещено, и открывание окон нежелательно», - проинформировал В. Беккер.

Ранее сообщалось, около 90 человек задействовано в тушении пожара на территории Баянаульского национального парка.