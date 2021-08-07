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Баянаульский нацпарк проверили на безопасность для туристов

7 Августа 2021 18:10
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Баянаульский нацпарк проверили на безопасность для туристов

БАЯНАУЛ. КАЗИНФОРМ - Работники Баянаульного национального парка и сотрудники ЧС Баянаульского района за 19-21 июля провели инвентаризацию туристических маршрутов и троп на определение потенциальной опасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

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Это было сделано по поручению вице-министра от 30 июня по вопросам безопасности посетителей на территории национальных парков.

Как сообщили в Минэкологии, по результатам осмотра установлено, что на потенциально опасных местах на турмаршрутах не имеется.

На контрольно-пропускных пунктах установили аншлаги с картой туристических маршрутов и правилами посещения особо охраняемой природной территории, раздаточные материалы в виде буклетов, памяток для туристов.

При входе турист в обязательном порядке проходит процедуру регистрации, ведется ознакомление с техникой безопасности и правилами посещения парка и в сопровождении гида-проводника направляется по маршрутам.

Специалисты отдела туризма разработали дополнительно раздаточные материалы по технике безопасности и правилам посещения ООПТ, памятки для туристов по безопасности.

Кроме того, 31 июля работники нацпарка совместно с сотрудниками полиции и волонтерами провели рейдовые мероприятия на предмет соблюдения санитарных норм. В ходе рейда составлено два административных протокола по статье 372 часть 4 КоАП РК. Наложен штраф на общую сумму 58,4 тыс. тенге.

С участием представителей местных исполнительных органов, волонтеров и не равнодушных к природе посетителей проведена экологическая акция «Бірге Таза Қазақстан». В ней участвовало 75 человек. Они убрали мусор и бытовые отходы на берегах озер Жасыбай, Сабындыколь, Торайгыр и Биржанколь. По итогам акции было собрано 1,4 тонны мусора.

Активным участникам вручены памятные подарки и благодарственные письма. На август утвержден план мероприятий по уборке территории.


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#Павлодарская область   #Туризм   #Экология  
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