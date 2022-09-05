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    14:50, 05 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Баянаульские спасатели спустили с горы двух человек

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Два человека забрались на гору высотой около 700 метров и не смогли спуститься, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 22:25 часов на пульт в пожарную часть №20 поступило сообщение о том, что в Баянаульском районе, селе Жасыбай, 2 человек забрались на гору и не могут самостоятельно спуститься, просят о помощи. К месту вызова были направлены силы и средства в составе 5 сотрудников», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента по чрезвыйным ситуациям Павлодарской области.

    По прибытию было установлено, что двое граждан находятся в горах ориентировочно на высоте 700 метров. В ходе поиска на высоте 700 метров оба были найдены, после чего в сопровождении спасателей они спустились на безопасное место.

    «Жертв и пострадавших нет, в медицинской помощи не нуждаются», - добавили в ведомстве.

    Фото ДЧС Павлодарской области.


    Теги:
    Павлодарская область МЧС Происшествия Происшествия, ЧС
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