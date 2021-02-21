Баянаульские петроглифы «помогли» обучать учителей Павлодара инновационным способам стилизации

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Для педагогов изобразительного искусства и художественного труда города организовали специальный семинар, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Вниманию участников семинара, а их было более 70, были представлены доклады «Роль стилизации в развитии творческого мышления учащихся» заместителя директора по учебной работе Масленниковой Инны Владиславовны и «Об истории Баянаульских петроглифов» педагога дополнительного образования преподавателя истории искусств Шариповой Тлеугайши Каиржановны», - сообщили журналистам в отделе образования города Павлодар.

Семинар для педагогов изобразительного искусства и художественного труда об инновационных способах стилизации на уроках изо, художественного труда, декоративно-прикладного искусства и композиции на основе Баянаульских петроглифов устроили отдел образования и детская художественная школа областного центра, добавили в отделе образования.

«Целью семинара являлось приобретение знаний педагогами изобразительного искусства о нетрадиционных техниках в изобразительном творчестве в процессе создании стилизованной композиции на основе петроглифов, содействие формированию интереса учащихся и педагогов к истории края, привлечение к участию в проекте «Ожившие петроглифы» детей и педагогов города», - отметили в отделе образования.

Учителям организовали мастер-класс по нетрадиционным техникам в изобразительном творчестве. Созданию стилизованной композиции на основе петроглифов учителей обучила педагог детской художественной школы, художник Лариса Кузнецова.

«Поскольку компьютерные технологии стремительно развиваются, тем актуальнее становится необходимость развития ручной моторики, непосредственно связанной с мозговой деятельностью детей. Именно художественный труд, изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство имеют большую значимость, - дала оценку семинару кандидат педагогических наук из городского вуза Сауле Абишева, приглашённая на это мероприятие в качестве гостя. - Семинар методически грамотно построен, хорошо раскрыта тема проекта и семинара. Мастер-класс был очень ёмким, насыщенным, полезным для педагогов, а материалы для творчества доступны для всех категорий детей».

Фото предоставлены отделом образования г. Павлодар.