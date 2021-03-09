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    21:21, 08 Март 2021 | GMT +6

    Баянаульские петроглифы изобразили юные художники из Павлодара

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Необычную выставку представили в павлодарском музее имени Бухар Жырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Как сообщили в городском отделе образования, в музее литературы и искуства имени Бухар Жырау состоялось торжественное открытие выставки «Әлемге танылған өнер». На ней представлены работы учащихся детской художественной школы Павлодара, клуба ЮНЕСКО.
    Выставка проходит в рамках школьного проекта «Ожившие петроглифы» по реализации программы «Рухани жангыру». Всего выставлены около 30 рисунков и 10 фигур животных.
    «Цель выставки - привлечь внимание общественности к истории края, показать значимость искусства в деле воспитания подрастающего поколения, показать, как можно интерпретировать древние наскальные рисунки», - отмечается в сообщении ведомства.

    В открытии экспозиции приняли участие юные авторы произведений, их родители, педагоги. На выставке можно увидеть объемные фигуры животных, выполненные учащимися с использованием необычных материалов - картона, проволоки, фольги, бечевы, шпатлевки.
    «Автором данной техники изготовления животных с использованием именно этих материалов является педагог школы Светлана Рейн», - рассказала заместитель директора Инна Масленникова.

    Рисунки учащихся школы выполнены в необычной манере с использованием марганцовки, что помогает достичь определенного эффекта при изображении скал.
    Сама идея проекта возникла на основе изучения баянаульских петроглифов.
    «В проекте могут участвовать и другие дети, с этой целью в феврале был проведен онлайн-семинар для педагогов ИЗО и художественного труда школ города с показом мастер-класса», - подчеркнула Инна Масленникова.

    Выставка продлится до 15 марта.

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