Баянаул: что мешает раскрыть туристический потенциал региона

Насколько комфортные условия созданы для туристов местности Кереку, разбиралась программа «Таза қала» на телеканале Jibek Joly. Творческая группа отметила достижения в развитии туристского потенциала региона и обратила внимание на проблемы, которые все еще требуют решения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Новая жизнь на берегу Иртыша

Чтобы увидеть привлекательные места Павлодарской области, не пришлось ехать далеко. Путешествие началось с набережной Иртыша. Променад, который ежегодно обновляется, сегодня стал любимым местом отдыха горожан.

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Здесь установлены цветочные клумбы, скамейки, фонтаны и современная система освещения, а благоустроенная территория протянулась на 7 километров. Сцена «Ertis Promenade» все лето становится одной из главных музыкальных площадок города — здесь выступают отечественные и зарубежные артисты.

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Главная особенность набережной — наличие видов отдыха, подходящих для людей разных возрастов. Кто-то играет в волейбол на пляже, кто-то купается и весело проводит время. При этом большая часть развлечений бесплатна. А еженедельные концерты еще больше оживляют летнюю атмосферу набережной.

Усолка: картина, не изменившаяся за два года

«Ertis Promenade» — не единственное место, где можно купаться и отдыхать. На берегу Иртыша присутствуют и другие пляжи. Однако их состояние оставляет желать лучшего.

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Так, в первом выпуске программы внимание было обращено на территорию возле Усолкинского леса. Спустя два года здесь не наблюдается существенных изменений. Те же скамейки, те же скалы, тот же мусор. Не изменилась и картина на пляже: заметны следы вандализма, заросшие водорослями участки и мусор, оставленный посетителями.

Береговая линия также не отличается чистотой. Мусор не убирается, территория находится в неухоженном состоянии. Не остается без внимания и пространство под мостом.

Новые возможности для туристов

Главной гордостью региона остается поселок Баянаул. Туристу, приехавшему сюда, не приходится долго думать, куда отправиться. Здесь появился новый визит-центр, который помогает путешественникам знакомиться с местностью.

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Центр открылся всего месяц назад. Его площадь составляет 740 квадратных метров, а туристы могут получить здесь подробную информацию о Баянауле и спланировать свою поездку. Интерактивная карта помогает выбрать маршрут, в музейном пространстве можно узнать больше об истории края, а искусственный интеллект позволяет по-новому взглянуть на его природу и культурное наследие.

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Кроме того, здесь предусмотрены коворкинг, библиотека, кофейня и комната матери и ребенка.

— Регион Баянаул — это не только природа, но и священная земля, подарившая миру исторических личностей. Каждый приехавший турист может погрузиться в историю, — рассказала экскурсовод.

Главное преимущество центра для туристов — возможность узнать все необходимое в одном месте и заранее спланировать маршрут. По специальному QR-коду можно найти список мест отдыха в регионе и узнать подробности о каждом из них. Остается только выбрать направление, связаться с объектом и отправиться дальше в путь.

Сабындыколь

Затем съемочная группа отправилась к озеру Сабындыколь. Издалека водоем, где под легким ветром купаются люди, выглядит живописно и сразу создает приятное впечатление. Но ближе к берегу картина меняется. Несмотря на то что место отдыха бесплатное, бережного отношения посетителей к природе здесь не видно. Даже установленное ограждение не скрывает существующих проблем.

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Мусорный контейнер здесь есть, однако территория вокруг него заполнена бытовыми отходами. Получается, проблема не только в количестве урн, но и в ответственном отношении к чистоте со стороны самих отдыхающих.

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Однако проблема Сабындыколя не ограничивается мусором. Рядом с местом отдыха стоит предупреждение: «Купаться здесь запрещено». Несмотря на это, дети купаются и играют в воде. Взрослых, которые предупреждали бы об опасности, также не видно. А в случае чрезвычайной ситуации спасателям может быть трудно своевременно добраться до этой территории.

Помимо безопасности, вызывает вопросы и уровень обслуживания. Здесь до сих пор используется старая техника, оставшаяся с прошлых лет.

— На соседней территории есть спасатели, предусмотрены определенные условия. Но если здесь что-то случится, может оказаться, что никто не сможет помочь. Никто ничего не проверяет, — рассказал один из отдыхающих.

Берег Сабындыколя обрастает инфраструктурой

Несмотря на перечисленные недостатки, число туристов ежегодно растет. Раньше здесь практически не было туристической инфраструктуры, а сейчас появляются новые базы отдыха. Предприниматель Дамир Тулебеков обустроил территорию за собственные средства: установил места для сбора мусора, проложил пешеходные дорожки и разместил юрты.

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Работают кемпинг и небольшое кафе, а благоустроенный пляж может принять около 5 тысяч отдыхающих.

— Мы ежедневно контролируем чистоту, — говорит он.

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Если раньше Сабындыколь в основном выбирали для отдыха жители области, то теперь сюда все чаще приезжают гости из Астаны и Караганды. Свою роль сыграла и улучшившаяся транспортная доступность Баянаула. Сегодня отдых на берегу озера уже не ограничивается купанием.

— Гости города приезжают сюда, катаются на лошадях, квадроциклах, а затем отправляются в горы, — рассказал предприниматель.

Эффективность субботников

Следующей остановкой стал поселок Торайгыр, вошедший в число лучших туристических сел. Вдоль дороги поселения регулярно проводятся работы по уборке территории. Оказывается, молодежь здесь часто выходит на субботники.

— Каждую неделю выходим на субботник. Напоминаем туристам о необходимости соблюдать чистоту, — поделились молодые люди.

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Работа по поддержанию чистоты в регионе не ограничивается сбором мусора. Молодежь и местные жители не только приводят территории в порядок, но и стараются убрать следы вандализма со скал.

По словам директора районного молодежного ресурсного центра Рината Елдена, работа в рамках акции «Таза Қазақстан» проводится регулярно. В сельской местности, например, акция «Мөлдір бұлақ» продолжается на протяжении всего сезона: молодежь и жители расчищают источники, убирают прилегающие территории и благоустраивают села.

Однако по мере подъема в горы все больше вопросов вызывает результат этой работы. На скалах то здесь, то там видны надписи, нанесенные краской или нацарапанные прямо на поверхности.

Согласно имеющимся данным, удалось устранить лишь около 20% следов вандализма. Остальные 80% по-прежнему остаются нетронутыми.

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На фоне этого возникает вопрос об эффективности проводимых акций. Ведь каждый камень Баянаула — часть его истории. На скалах, которые сохранились на протяжении веков, люди оставляют свои имена, нанося ущерб природному наследию. Это видно невооружннным глазом. А вот результаты регулярных субботников пока остаются незаметными.

Достоин ли Торайгыр звания «туристической жемчужины села»?

Торайгыр получил свой новый статус в 2026 году, от чего была надежда, что удастся развеять сложившееся ранее негативное впечатление. Однако во время общения с жителями ведущие выяснили, что в селе по-прежнему остается немало накопившихся проблем.

— Проблема с дорогами остается нерешенной. Многие участки требуют ремонта, — рассказали жители.

Действительно, во время прогулки по селу, за исключением живописной природы, других заметных достопримечательностей практически не встречается. Похоже, именно природные ландшафты стали одной из главных причин, по которым Торайгыру присвоили статус лучшего туристического села.

В окрестностях населенного пункта работают кемпинги и установлены юрты для путешественников, приезжающих насладиться природой.

Однако по мере приближения к местам отдыха становится заметна еще одна проблема — нехватка электроэнергии. Несмотря на присвоение селу туристического статуса, здесь пока не созданы даже базовые условия для комфортного пребывания посетителей. Поэтому местным предпринимателям приходится самостоятельно решать вопрос с электроэнергией.

— С мая мы приходим и спрашиваем насчет электричества. Нам говорят: «Будет». Мы приезжаем, устанавливаем юрты, создаем условия для людей, проводим уборку. Мы привезли все необходимое, даже холодильники уже установили. Но главная проблема у нас — электричество. С мая нам говорят: «Будет, будет». Мы обращались и к акиму района, говорили акиму села, писали и на областной уровень, — сказала предприниматель Маржан Шугаипова.

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Еще одна большая проблема — вода. В селе нет ни питьевой воды, ни воды для хозяйственных нужд. Поскольку водопровод не проведен, предпринимателям приходится самостоятельно привозить ее.

— Каждый сам возит воду из дома. Мы приезжаем сюда и тем, кто арендует места, тоже привозим воду из дома, — рассказала предприниматель Асем Сагынтаева.

Место, которое выбирают туристы

Для тех, кто хочет одновременно насладиться живописной природой Жасыбая и красотой озера, есть еще одно место отдыха. Комплекс на берегу озера начал полноценно работать в 2021 году и с тех пор ежегодно развивается. Сегодня здесь могут одновременно разместиться около 200 гостей.

Для их комфортного пребывания на территории предусмотрены несколько корпусов, отдельные виллы и уютные домики. Дополнить отдых можно у бассейна или на детском пляже, а также во время посещения бани и прогулок на лошадях.

— Отдыхающие могут покататься на лошадях. Либо отправиться в лес, — сказал предприниматель Каныш Абиев.

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В летний сезон территория становится еще привлекательнее. В течение двух месяцев сюда приезжают туристы из разных регионов страны, а также иностранные гости. С одной стороны находится нетронутая природа Жасыбая, с другой — современный комплекс для отдыха.

— В прошлом году к нам приезжали отдыхать гости из Дубая. Они удивляются и уезжают, получив массу впечатлений, — сказал предприниматель.

На Жасыбае места отдыха с условиями для туристов на этом не заканчиваются. Одно из них расположено непосредственно на берегу озера, где для посетителей предусмотрена необходимая инфраструктура. Здесь следят за чистотой и безопасностью, чтобы гости могли комфортно проводить время и отдыхать у воды.

— Я приезжал три года назад. Сейчас все изменилось, причем в лучшую сторону, — сказал один из отдыхающих.

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Отдых на берегу также меняется из года в год. Здесь доступны различные услуги — от гидроциклов и лодок до квадроциклов. А желающие полюбоваться горами могут отправиться на прогулку верхом.

Условия в палаточном городке

Ведущие программы также посетили палаточный городок. По словам Раушан Акимжановой, приехавшей сюда с семьей на несколько дней, одной из наиболее актуальных проблем Баянаула остается нехватка простых туалетов. И даже те, что есть, не всегда доступны для отдыхающих: одни работают на платной основе, другие и вовсе закрыты.

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Однако санитарными условиями список проблем не ограничивается. Упреки у отдыхающих вызывает и качество обслуживания. По их словам, стоимость услуг не всегда соответствует уровню сервиса, который они получают.

— То, что сервис хромает, — это правда. Некоторые вещи для детей платные. Еда тоже дорогая, — резюмировала путешественница Раушан Акимжанова.

Редкие деревья и целебная вода

Отдых в Баянауле не ограничивается прогулками по горам, знакомством с историей края и времяпрепровождением на пляже. Одним из необычных природных мест здесь считается Кандыагашская роща.

Именно здесь произрастает редкое реликтовое растение — клейкая ольха, занесенная в Красную книгу Казахстана. Рядом со рощей, у входа в святой источник Аулие-Булак, находится целебная вода, к которой ежегодно приезжает все больше гостей и туристов.

Ольха произрастает в местах с пресной водой и богатой минералами почвой и способна жить до 150 лет. Поэтому эти деревья стали частью природной летописи Баянаула, а сама роща — уникальным наследием, отражающим природные особенности региона.

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В некоторых источниках говорится, что ольха встречается только в Канаде, на Кольском полуострове и в Баянауле. Поэтому сохранение этого редкого растения в казахской степи имеет особое значение для природного наследия региона. При этом дорога к роще также приведена в порядок: для посетителей установлены баннеры с указателями, предусмотрены места для остановки и отдыха.

Мусор становится проблемой

Но даже такие живописные уголки природы сталкиваются с проблемой бытовых отходов. Рядом с Баянаулом расположился полигон, который заметно портит общую картину. Чтобы разобраться в ситуации, съемочная группа отправилась прямо на место. Уже на входе вместо аккуратно отсортированного мусора их встретили хаотично разбросанные по сторонам отходы, создавая резкий контраст с окружающей природой.

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Вывалившийся за пределы полигона мусор своевременно не убирают и не захоранивают должным образом. При этом территория не ограждена, а система сортировки отходов отсутствует.

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Если ситуация не изменится, территория полигона со временем может начать расширяться в сторону зеленых насаждений.

— Запах неприятный, конечно. Мы постоянно убираем, — коротко ответил аким Баянаульского сельского округа Фархат Дарыбай.

При этом на полигоне, куда свозится мусор со всего Баянаула, работает всего одна единица техники. И та часто выходит из строя. Недостаток техники и проблемы с уборкой уже отражаются на состоянии полигона.

Ответ властей

По традиции программы ведущие встретились с местным руководством, чтобы получить ответы на поднятые вопросы. В первую очередь речь зашла о ситуации на Сабындыколе. Местные власти пообещали взять ее под контроль. Отныне за порядком на этой территории будет следить и туристическая полиция.

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Решение проблемы с электричеством в Торайгыре, признанном лучшим туристическим селом Казахстана, запланировано на следующий год.

— На следующий год запланирована полная реконструкция пляжа села Торайгыр. Он будет обновлен по образцу пляжей озер Сабындыколь и Жасыбай. То есть здесь будут установлены места для размещения, зоны отдыха, спортивные площадки и мусорные контейнеры. Необходимое финансирование предусмотрено, работы будут реализованы в 2027 году. Проблема с электричеством также будет решена, — сказала заместитель руководителя управления физической культуры и спорта области Салтанат Аукаирова.

Для решения проблемы с мусором в Баянауле на ближайшие годы также запланировано строительство нового полигона.

— Для нас эта проблема остается открытой, и сейчас она решается. Думаю, в ближайшее время будет решен и вопрос строительства нового полигона твердых бытовых отходов, — рассказала она.

Что касается проблемы с чистотой в Усолке, специалист отметила, что многое зависит от самих отдыхающих.

— Берег Усолки регулярно убирается коммунальными службами. Кроме того, большая часть городских субботников проводится именно в районе Усолки. Мусор также регулярно вывозится. Однако состояние территории в первую очередь зависит от туристов и местных жителей. Считаю такое небрежное отношение к природе безответственностью людей, — резюмировала Салтанат Аукаирова.

Оценка экспертов

Баянаул оставляет неоднозначное впечатление. С одной стороны — сияющий, словно драгоценный камень, берег Жасыбая, прохлада Сабындыколя и таинственная атмосфера Коныр-Аулие. С другой — картины, которые заметно омрачают эту природную красоту. В программе всё показали без прикрас, а эксперты поделились своим мнением о проблемах и перспективах развития региона.

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По мнению председателя правления АО «Национальный центр энергосбережения» Елдоса Абаканова, Баянаул имеет широкий потенциал. Однако туристическая инфраструктура пока еще не сформирована полностью.

— В программе не были подробно раскрыты планы, направленные на развитие туризма. Пока все еще не поставлено на должный уровень. Если в дальнейшем все будет систематизировано, будут проведены маркетинговые мероприятия, регион может стать одним из самых популярных, — сказал спикер.

Фото: Kazinform

Главный специалист отдела планирования городской застройки Гульдана Абиш отметила, что регион необходимо развивать комплексно, а не ограничиваться отдельными объектами.

— Необходимо систематизировать архитектурный ансамбль. Важно создать условия для отдыхающих, — сказала эксперт.

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Главный эксперт управления по привлечению и продвижению инвестиций в сфере туризма Молдир Боздакбаева также обозначила основные проблемы, которые ждут своего решения.

— В регионе решения ждут вопросы инженерной инфраструктуры, дорог и бытовых отходов, — сказала Молдир Боздакбаева.

Таким образом, по итогам программы Павлодарская область набрала 19 баллов.

Прошлый выпуск программы был посвящен область Абай.