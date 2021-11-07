«Баядерку» представят звёзды мирового балета в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пресс-конференция, посвященная балету Людвига Минкуса «Баядерка» состоялась в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

88-й сезон КазНАТОБ имени Абая продолжился фестивалем «Dance toDay», посвященный юбилею мэтра балетного искусства Казахстана, Эдуарду Мальбекову.

«Баядерка» означает «индийская танцовщица, которая исполняет ритуальный танец», именно это название закрепилось в Европе, в Индии же девушек , исполнявших танец, называют «деваси».

Действие спектакля разворачивается в Индии во времена глубокой древности. Главные герои- индийская танцовщица Никия и храбрый воин Солор страстно влюблены друг в друга. Они тайком встречаются в храме и планируют побег- только так они смогут быть вместе. Но на их пути возникает множество препятствий. Это великий брамин, одержимый жаждой мести отвергшей его Никии, раджа, собирающийся выдать свою дочь за Солора, ну и, конечно, сама соперница баядерки- Гамзатти.

На пресс-конференции известные солисты, исполняющие главные роли в спектакле рассказали о предстоящем балете.

Заслуженная артистка Татарстана, прима-балерина ТАГТОБ им. Джалиля Кристина Андреева, призналась, что гастроли в Казахстан оказалась для неё первой поездкой за весь период пандемии.

«Я рада, что меня пригласили на роль Гамзатти. Мне было очень интересно, потому что я её давно не танцевала. Как вы знаете, это классика. Партия достаточно сложная, которая оснащена очень многими техническими элементами.

Надеюсь, что мы справимся с задачей и зритель это оценит. Несколько лет назад я была в столице Казахстана. В Алматы впервые, чему очень рада. Меня всегда приглашали, но с моим загруженным графиком это никак не получалось», - отметила балерина.

Роль индийской танцовщицы Никии в постановке балета исполняет заслуженная артистка России, прима-балерина МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко, Лауреат премии «Золотая маска» за лучшую женскую роль 2021 Оксана Кардаш.

Партию благородного и храброго воина Солора исполняет заслуженный деятель Республики Казахстан, премьер «Астана Опера» Бахтияр Адамжан.

«Я проработал в Театре оперы и балета имени Абая два года, после переехал в столицу. Там начался, мой взлёт в творческой карьере. Этот балет я не смог станцевать тогда, в этом театре. Теперь это стало возможным. Чему я рад. Так как я в действующей партии, завтра на моих плечах большая ответственность - показать прекрасных балерин в хорошем свете»,- поделился артист.

Показ балета «Баядерка» состоится в Казахском национальном академическом театре оперы и балета имени Абая 7 ноября в 18:00.