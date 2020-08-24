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«Бавария» в шестой раз выиграла Лигу Чемпионов
24 Августа 2020 07:07
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ЛИССАБОН. КАЗИНФОРМ - В Лиссабоне (Португалия) состоялся финал Лиги Чемпионов, в котором встретились немецкая «Бавария» и французский «ПСЖ», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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«Бавария» победила со счетом 1:0. Единственный гол на 59-й минуте забил Кингсли Коман.
Таким образом, мюнхенская команда в шестой раз стала победителем Лиги Чемпионов. Ранее «Бавария» побеждала в турнире в 1974, 1975, 1976, 2001 и 2013 годах.
Путь «Баварии» к трофею в этом сезоне был таким: на групповом этапе немцы одержали шесть побед в шести матчах, а в плей-офф выбили из турнира английский «Челси» (3:0, 4:1), испанскую «Барселону» (8:2) и французские «Лион» (3:0) и «ПСЖ» (1:0).
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