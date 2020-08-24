«Бавария» в шестой раз выиграла Лигу Чемпионов

ЛИССАБОН. КАЗИНФОРМ - В Лиссабоне (Португалия) состоялся финал Лиги Чемпионов, в котором встретились немецкая «Бавария» и французский «ПСЖ», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Бавария» победила со счетом 1:0. Единственный гол на 59-й минуте забил Кингсли Коман.

Таким образом, мюнхенская команда в шестой раз стала победителем Лиги Чемпионов. Ранее «Бавария» побеждала в турнире в 1974, 1975, 1976, 2001 и 2013 годах.

Путь «Баварии» к трофею в этом сезоне был таким: на групповом этапе немцы одержали шесть побед в шести матчах, а в плей-офф выбили из турнира английский «Челси» (3:0, 4:1), испанскую «Барселону» (8:2) и французские «Лион» (3:0) и «ПСЖ» (1:0).





