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Бауыржан Оспан: талантливые люди сейчас – новая нефть

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
22 Ноября 2021, 19:15
Бауыржан Оспан: талантливые люди сейчас – новая нефть

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Основатель группы компаний «Cleverest Group» Бауыржан Оспан поделился мнением по поводу инициативы «Тәуелсіздік ұрпақтары», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, большинство корректирующих субсидий часто позитивно влияют на макроэкономику страны, хоть противники Кейнсианства и против любых форм экстерналии, что якобы пагубно влияет на саморегулирования рынка, но во времена экономического кризиса, созданного за счет внешних эффектов, инвестиции в местного предпринимателя – самый, по моему мнению, лучший способ улучшения ситуации. Даже самые ярые противники экономического вмешательства государства, признают, что субсидии в производство, технологии и бизнес приносят позитивный эффект даже в крайне регулируемых экономиках, что касается и нас», - сказал Бауыржан Оспан в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

Во-вторых, по его словам, это инвестиции в человеческий капитал, в талантливых людей.

«А талантливые люди сейчас – новая нефть. Они создают ВВП, ценность продуктам, инновации и производства. А последнее – фундамент любого общества. И как раз таки это – третий аргумент в пользу таких конкурсов. Среди конкурсантов было много тех, кто хотел создать производство, продукт с эмблемой «Сделано в Казахстане», а экономический патриотизм, по сути – единственный способ преодолеть кризис для Казахстана и его общества», - подчеркнул спикер.

«Я поддерживаю данный конкурс, и немного субъективного мнения: в далеком 2011 году я участвовал в похожем конкурсе и это сделало из меня предпринимателя, который уже давно вернул все инвестируемые деньги в виде налогов и созданных рабочих мест – чем не пример позитивного эффекта?» - заключил Б. Оспан.


Бизнес   Экономика   Патриотизм   Общество  
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