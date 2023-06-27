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Бауыржан Кудайбергенов назначен вице-министром национальной экономики

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
27 Июня 2023, 09:35
Бауыржан Кудайбергенов назначен вице-министром национальной экономики Фото: primeminister.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Кудайбергенов Бауыржан Алибекович назначен вице-министром национальной экономики РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Бауыржан Кудайбергенов родился в 1988 году. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Университет Манчестера (Великобритания), Назарбаев Университет.

Трудовую деятельность начал инспектором Отдела анализа и информатизации Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

В 2012-2017 годы работал экспертом-аудитором, главным экспертом-государственным аудитором в структуре Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

В 2018-2022 годах занимал различные должности в Отделе социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК, Отделе информационно-аналитического обеспечения Канцелярии Первого Президента РК.

С февраля 2022 года по настоящее время занимал должность советника Премьер-Министра РК.

Обладатель стипендии «Болашақ», член Президентского молодежного кадрового резерва 2021 года.


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