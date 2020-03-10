Новости
Бауыржан Исламхан забил первый гол за «Аль-Айн»
10 Марта 2020 20:42
Поделиться:
АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский полузащитник Бауыржан Исламхан забил первый гол за клуб «Аль-Айна» из ОАЭ, передает МИА «Казинформ».
В полуфинальном матче Кубка президента ОАЭ «Аль-Айн» играет с клубом «Аль-Шаржа». Об этом сообщается в Twitter спортивного телеканала ADSportsTVНапомним, 31 января полузащитник и капитан национальной сборной Казахстана Бауыржан Исламхан официально перешел в футбольный клуб «Аль-Айн» из Объединенных Арабских Эмиратов.
هدف عالمي غاية في الجمال#إسلام_خان يعيد الأفضلية لـ #العين عبر تسديدة صاروخية بعيدة المدى #العين_الشارقة#كأس_رئيس_الدولة— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 10, 2020
حمل تطبيق أبوظبي الرياضية مجاناً وتابع البث المباشر عبر الرابط:https://t.co/DcXvKb07eS pic.twitter.com/sQXzkPURSB
Ключевые слова: Видео,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Аким столицы поручил держать цены на социально значимые товары под контролем
- Димаш Кудайберген представил новую песню «Your Love»
- Из космоса поздравили женщин с 8 Марта
- Пожар произошел на Тенгизском месторождении в Атырауской области
- Полицейские Туркестана спасли женщину от прыжка с пятого этажа
- Даниал Ахметов: Производство защитных масок наладят в ВКО
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047