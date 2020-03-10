Бауыржан Исламхан забил первый гол за «Аль-Айн»

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский полузащитник Бауыржан Исламхан забил первый гол за клуб «Аль-Айна» из ОАЭ, передает МИА «Казинформ».

В полуфинальном матче Кубка президента ОАЭ «Аль-Айн» играет с клубом «Аль-Шаржа». Об этом сообщается в Twitter спортивного телеканала ADSportsTV

هدف عالمي غاية في الجمال#إسلام_خان يعيد الأفضلية لـ #العين عبر تسديدة صاروخية بعيدة المدى #العين_الشارقة#كأس_رئيس_الدولة

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