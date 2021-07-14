Бауыржан Байбек: Задача Nur Otan - создать системные условия для развития аулов и сёл

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в 18:00 начнется агитационная кампания, непосредственное взаимодействие кандидатов с избирателями. Во всех регионах были зарегистрированы 586 кандидатов от партии Nur Otan. Об этом сообщил заместитель председателя партии Бауыржан Байбек, передает МИА «Казинформ».

«По инициативе Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева 25 июля впервые пройдут прямые выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.

Как отметил Глава государства, «предстоящие выборы — это не только признак достаточной зрелости нашей политической системы, но и серьезный шаг в демократическом развитии нашего общества».

Более 35% претендентов от нашей партии — это новые лица, в том числе представители образования, предприниматели, фермеры и т.д. Многие являются участниками недавних внутрипартийных праймериз, председателями первичных партийных организаций. Средний возраст кандидатов – 46 лет. Представленность женщин – 11%, молодежи до 35 лет – 14%.

Задача Nur Otan – не просто победить на выборах, а создать системные условия для развития аулов и сёл, решения конкретных проблем граждан. Выдвигая своих кандидатов, партия внедряет современные подходы, формируя новую культуру взаимодействия акимов первого звена с населением в рамках инициированной Президентом Концепции «Слышащего государства».

Считаем, что прямые выборы сельских акимов подтолкнут и другие партии к усилению постоянной и непосредственной работы с населением на местах», - написал Бауыржан Байбек в Facebook.