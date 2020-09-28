Бауыржан Байбек встретился в представителями общественности и НПО Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Председателя партии Nur Otan встретился с представителями общественности и неправительственных организаций города Алматы, передает МИА «Казинформ»

«Обсудили основные направления реализации Послания Главы государства К.К. Токаева. Также рассмотрели актуальные вопросы праймериз и предложения по развитию города на ближайшие 5 лет в рамках предвыборной программы партии «Nur Otan», - написал Бауыржан Байбек на своей странице в Facebook.

«Как вы знаете, по поручению Лидера партии Н.А. Назарбаева впервые внутрипартийные праймериз проходят в общереспубликанском масштабе. В Алматы в качестве кандидатов зарегистрировались более 200 горожан, из них 35% - это женщины, более 30% - молодежь до 35 лет.

Наибольшую активность проявили представители малого и среднего бизнеса, а также неправительственных организаций – более 50%. В среднем, на одно место в Алматы претендуют до 8 человек.

На сегодня в городе проведено почти 3 тысячи различных встреч и дебатов. Собрано порядка 300 конкретных предложений по улучшению городской предвыборной программы. Из них 41% касаются социального блока, 21,5% - развития инфраструктуры и экологии, 12,5% - экономики и занятости, - отметил Бауыржан Байбек. - По поручению Елбасы предвыборные программы по каждому региону, городу и району будут доработаны с учетом мнения населения и задач, поставленных Президентом в Послании народу Казахстана».

«К примеру, в проекте алматинской предвыборной программы на основе обращений жителей предусматриваются отдельные меры по улучшению экологической ситуации и озеленению города, развитию общественных пространств и социальной инфраструктуры. Найдут свое отражение и другие проблемные вопросы, волнующие алматинцев. Ознакомиться с проектом городской предвыборной программы и внести предложения можно на сайте Primaries.kz. Уверен, что в тесном сотрудничестве и при поддержке горожан все намеченные цели по дальнейшему преображению Алматы будут воплощены», - резюмировал Первый заместитель Председателя партии Nur Otan.