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Бауыржан Байбек встретился с жителями Талдыкоргана и Капшагая

29 Сентября 2020, 18:31
Бауыржан Байбек встретился с жителями Талдыкоргана и Капшагая

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Первый зампред партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек в рамках рабочей поездки в Алматинскую область встретился с работниками образования в городе Талдыкоргане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Как отметил Бауыржан Байбек, по данным экспертов Всемирного банка, неравный доступ к качественному образованию негативно влияет на развитие человеческого капитала, особенно социально-уязвимых слоев населения. Поэтому в рамках проекта региональной предвыборной программы партии на встрече были обсуждены актуальные вопросы сферы образования, в том числе связанные с дистанционным обучением в период пандемии.

«В настоящее время в Алматинской области имеется 38 трехсменных школ, а 146 - размещены в приспособленных зданиях. Согласно проекту областной предвыборной программы «Nur Otan», планируется строительство 39 новых школ для ликвидации трехсменного обучения, 45 новых школ взамен 57 приспособленных, а также капитальный ремонт 92 объектов образования», - написал первый зампред на своей странице в Facebook.

Отдельное внимание, по его словам, будет уделено вопросам цифровизации учебного процесса и доступа к сети Интернет в сельской местности.

«Треть членов нашей партии - это учителя. Поэтому по инициативе Елбасы, Лидера партии Н.А. Назарбаева в прошлом году при поддержке партии был принят Закон «О статусе педагога». Уже с 1 января по поручению Президента страны К.К. Токаева заработная плата педагогических работников повысится на 25%. Создание благоприятных условий труда для наших учителей, защита их прав будут и далее находиться на особом контроле нашей партии», - подчеркнул он.

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Далее Бауыржан Байбек встретился с работниками тепличного комплекса ТОО «Green Land Alatau» в городе Капшагай. Это одно из наиболее крупных и технологически оснащенных производств в регионе, где выращиваются до 10 тыс. тонн томатов, огурцов и салатной продукции.

«Как вы знаете, в своем Послании Глава государства К.К.Токаев поручил обратить особое внимание на глубокую переработку сельхозпродукции. Поэтому в рамках региональной предвыборной программы «Nur Otan» одной из своих первоочередных задач ставит внедрение новых технологий в животноводстве, растениеводстве, переработке сельхозпродукции. В этой сфере планируется создать более 10 тыс. новых постоянных рабочих мест», - сообщил первый зампред Nur Otan.

В ходе встречи он взял на контроль обращения работников предприятия. К примеру, Асель Жумадилова подняла вопрос подключения к интернету населенных пунктов Илийского района, а Акмарал Илимханова необходимость ремонта местных канализационных сетей и дорог.

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В Капшагае первый зампред также встретился с участниками внутрипартийных праймериз, обсудив проблемные вопросы жителей.

«По поручению Елбасы, Лидера партии Н.А. Назарбаева «Nur Otan»-ом опубликованы 216 проектов предвыборных программ по каждому региону, городу и району. Так, в г. Капшагай в ближайшие 5 лет планируется создать новые производства в сфере сельского хозяйства, улучшить транспортную, социальную и жилищную инфраструктуру. Вместе с тем, акцентировал внимание на ряде недоработок в проекте: использование общих формулировок, недостаточность конкретных целевых индикаторов, занижение достигаемых показателей и т.д. К примеру, долю госуслуг, предоставляемых в электронном формате, планируется довести только до 75%», - сказал он.

В ходе обсуждения участниками праймериз были подняты и другие актуальные вопросы. Среди них необходимость строительства объектов образования, газификация, обеспечение горожан бесперебойной горячей водой и др.

Первый заместитель Председателя партии поручил филиалу внимательно рассмотреть все озвученные предложения, в том числе проработать допмеры по созданию рабочих мест для молодежи, поддержке МСБ. Окончательный вариант программы будет принят после обсуждения с населением.

В этот же день Бауыржан Байбек встретился с представителями общественности региона, чтобы обсудить проект предвыборной программы партии по Алматинской области. Он призвал жителей Жетысу не оставаться в стороне и посредством сайта Primaries.kz вносить свои идеи и предложения по развитию региона.


Алматинская область   Образование   Нур Отан  
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