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Бауыржан Байбек встретился с жильцами сгоревшего дома в Шымкенте

20 Октября 2020, 17:46
Бауыржан Байбек встретился с жильцами сгоревшего дома в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек встретился с жильцами сгоревшего многоквартирного дома, которые скоро въедут в новое жилье. Об этом Бауыржан Байбек сообщил в своем Facebook, передает МИА «Казинформ».

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«В городе Шымкент встретился с жильцами сгоревшего в июне прошлого года многоквартирного дома по улице Водопьянова. Это уже наша третья встреча за год. Поздравил с предстоящим новосельем.

Вопрос строительства нового жилья находился в течение года на особом партийном контроле. Так, при поддержке депутатов «Nur Otan» на строительство 5-этажного дома и подведение инженерных сетей из местного бюджета было выделено 550 млн. тенге. За качеством работ и соблюдением сроков следила комиссия партийного контроля.

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По словам руководителя филиала партии «Nur Otan», акима города М.Айтенова, уже в ноябре 42 семьи, как и было обещано в предыдущих поездках, получат правоустанавливающие документы и смогут заселиться в новые квартиры.

Пользуясь возможностью, хочу выразить признательность всем однопартийцам и неравнодушным гражданам, обеспечившим людей временным жильем, одеждой и всем необходимым», - написал первый зампред «Nur Otan»

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Нур Отан   Жилье   Шымкент  
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