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Бауыржан Байбек в Кокшетау ознакомился с реализацией предвыборной программы Nur Otan

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
23 Сентября 2021, 19:02
Бауыржан Байбек в Кокшетау ознакомился с реализацией предвыборной программы Nur Otan

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В преддверии расширенного заседания Политического совета «Nur Otan» по поручению Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек выехал в регионы для ознакомления с ходом реализации 216 региональных предвыборных программ. Об этом Бауыржан Байбек сообщил на своей странице в сети Facebook, передает МИА «Казинформ».

«В преддверии расширенного заседания Политического совета «Nur Otan» по поручению Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева выехал в регионы для ознакомления с ходом реализации 216 региональных предвыборных программ, включая районы. Сегодня провел ряд встреч в Акмолинской области.

В рамках озвученной Главой государства Касым-Жомартом Токаевым Предвыборной программы «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!» до 2025 года в регионе реализуются задачи по улучшению качества жизни. Так, запланированы ввод 3,5 млн кв метров жилья, запуск новых и расширение действующих 245 предприятий с созданием 80 тысяч новых рабочих мест, обеспечение 100% населения сёл качественной питьевой водой для почти полмиллиона жителей, строительство и ремонт 103 школ, а также многое другое.

По итогам 8 месяцев из 475 индикаторов уже исполнено 27%. К примеру, построено и отремонтировано 379 тысяч кв метров жилья, 209 км сетей водоснабжения, 111 км газопровода. До конца года будут введены в эксплуатацию 6 новых школ и пристройка на 600 мест к школе-гимназии №1 в Кокшетау. Создано 14 тысяч новых рабочих мест.

С председателем филиала, акимом Акмолинской области Ермеком Маржикпаевым посетил ряд строящихся предприятий в Буландинском районе согласно предвыборной программе «Nur Otan». Модернизация Макинской птицефабрики позволит увеличить производство и экспорт продукции предприятия, а также дополнительно создать более 700 новых рабочих мест.

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Далее в городе Макинск ознакомился со строительством нового маслозавода ТОО «Бота-2015» мощностью переработки 600 тонн сырья в сутки. Объем инвестиций составляет 5 млрд тенге с созданием порядка 80 новых рабочих мест.

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В целом, на ближайшие 5 лет «Nur Otan» ставит задачу по обеспечению работой в аграрном секторе до 500 тысяч человек. К 2025 году планируется увеличить объём валовой продукции сельского хозяйства в 1,3 раза, производительность труда – в 2,5 раза, а экспорт – в 2 раза с доведением доли переработанной продукции до 70%. Это обеспечит страну основными продовольственными товарами собственного производства.

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Также в Кокшетау в онлайн-формате провел совещание по исполнению предвыборных обязательств партии в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

Несмотря на положительные результаты, по отдельным предвыборным обещаниям имеются риски неисполнения до конца года. В 60% случаев это связано с недофинансированием. Учитывая ведущую роль наших фракций в маслихатах, поручил обратить особое внимание на указанную проблему при рассмотрении проектов местных бюджетов на 3-летний период.

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Также в отдельных районах и городах есть риски неисполнения из-за неготовности проектной документации, отсутствия земельных участков, разрешений и др. Все эти вопросы будут вынесены на обсуждение общественных советов при партии с принятием конкретных мер.

Как сказал Елбасы, Лидер партии Нурсултан Назарбаев, наша основная задача – выполнить все предвыборные обещания. «Nur Otan», как партия реальных дел, мобилизует все имеющиеся ресурсы, чтобы оправдать оказанное казахстанцами доверие. Преодолев испытания, победим вместе!», - написал Бауыржан Байбек.


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