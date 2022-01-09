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Бауыржан Байбек: Президент страны принял единственно верное решение

Редактор:  
Гульмира Байзакова
9 Января 2022, 10:42
Бауыржан Байбек: Президент страны принял единственно верное решение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент страны принял единственно верное решение, считает первый заместитель Председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек, передает МИА «Казинформ».

«Дорогие казахстанцы!

Наша страна впервые столкнулась с беспрецедентным по масштабам актом терроризма. Ситуация развивалась стремительно. Митингами, начавшимися мирно, воспользовались деструктивные силы и провокаторы, пролилась кровь невинных людей, государству и гражданам нанесен колоссальный моральный и материальный ущерб. Эскалации ситуации способствовали и безответственные, а, возможно, и умышленные действия всевозможных горе-активистов.

Вчера Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев дал конкретную оценку текущей ситуации, а также четкие поручения по обеспечению безопасности, защите жизни граждан и стабилизации обстановки в стране.

В сложившихся условиях Президент страны принял единственно верное решение – принять максимально жёсткие меры в отношении террористов и бандитов. Как гарант Конституции Глава государства делает все, чтобы защитить граждан Республики Казахстан и восстановить правопорядок. Ничего выше жизни людей быть не может! Даже в самых развитых демократических странах в случае террористических актов, когда гибнут люди, принимаются самые жесткие меры.

Уверен, что созданная по поручению Президента страны следственная группа разберется в причинах и установит всех виновных: террористы, мародёры, провокаторы, а также организаторы будут привлечены к строжайшей уголовной ответственности в соответствии с законом.

Все эти дни нуротановцы вместе с народом работают на передовой. Исходя из сложившейся ситуации, активно работают наши региональные филиалы и общественные приемные. Депутаты, активисты и волонтеры помогают акиматам на местах. Впереди много работы по восстановлению разрушенных городов и оказанию адресной помощи пострадавшим.

Как правящая партия, «Nur Otan» направит на это все свои организационные, кадровые и другие ресурсы.

Как сегодня сказал Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев, всем надо сплотиться вокруг Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева для преодоления беспрецедентных вызовов, а также обеспечения целостности и безопасности нашей страны.

Призываю всех казахстанцев не поддаваться провокациям, оказывать всестороннее содействие правоохранительным и местным исполнительных органам, показав всем наше единство и сплоченность.

От имени партии выражаем искренние слова соболезнования семьям и близким всех погибших.

Наша сила в единстве! Преодолев испытания, победим вместе!», - написал Бауыржан Байбек в Facebook.

Нур Отан   ЧП-2022  
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