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Бауыржан Байбек представил график проведения праймериз Nur Otan

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
13 Августа 2020, 14:01
Бауыржан Байбек представил график проведения праймериз Nur Otan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялось первое заседание Центрального организационного комитета, утвержден республиканский календарный план внутрипартийных выборов. Об этом сообщил в Facebook первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек, передает МИА «Казинформ».

Как напомнил Бауыржан Байбек, по поручению Лидера партии Нурсултана Назарбаева впервые в истории партийно-политического развития страны праймериз «Nur Otan» пройдут в масштабе общереспубликанских внутрипартийных выборов. Это один из завершающих этапов инициированной Елбасы Программы «перезагрузки» партии «Доверие. Диалог. Уверенность в будущем».
Ключевая цель - определение наиболее авторитетных партийных лидеров, обладающих высоким уровнем общественной поддержки для включения в партийные списки на предстоящие выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней.
Кандидаты для участия в праймериз могут выдвигаться как от первичной партийной организации, так и путем самовыдвижения. При этом претендентом может стать любой гражданин, разделяющий ценности партии и обладающий избирательным правом. Для этого нужно вступить в ряды «Nur Otan» до окончания срока регистрации участников праймериз.
«Сегодня состоялось первое заседание Центрального организационного комитета. Утвержден республиканский календарный план внутрипартийных выборов. Так, выдвижение и регистрация кандидатов начнутся 17 августа и продлятся до 28 августа включительно. На подготовку к агитации будет отведено 7 дней - с 31 августа по 6 сентября. С 7 сентября по 3 октября пройдет агитация, в том числе публичные дебаты - с 14 по 30 сентября. Дебаты будут проходить посредством специальной информационной системы «Праймериз» с трансляцией на официальных аккаунтах партии», - сообщил Б.Байбек.
В этой связи, по поручению Председателя партии, была разработана платформа для голосования в онлайн-формате. Система «Праймериз» предполагает кардинальное усиление обратной связи с населением, возможность онлайн-обсуждения различных инициатив и законопроектов с учетом мнения широкой общественности.
С 1 октября (00-00) и до 3 октября (14.00) планируется проведение электронного голосования через мобильное приложение и специальный веб-портал.
В последний день голосования (3 октября) на базе первичных партийных организаций будут развернуты избирательные участки. В населенных пунктах, где нет Интернета, можно будет проголосовать по бумажным бюллетеням.
Итоги праймериз с рейтингами кандидатов будут опубликованы 5 октября.




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