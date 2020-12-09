Бауыржан Байбек посетил Улытау и ознакомился с реконструкцией мавзолея Жошы хана

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек в рамках поездок по регионам посетил Жезказган, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в Facebook Б. Байбек.

«В рамках поездок по регионам посетил Жезказган. Встретился с работниками градообразующего предприятия - медеплавильного завода «Kazakhmys Smelting». Обсудили вопросы защиты трудовых прав на производстве, создания новых рабочих мест и развития города в целом.

По словам руководства филиала, в условиях пандемии региону удалось не допустить потери в экономике и массового высвобождения работников. Также не допущен рост молодежной безработицы», - отметил Б. Байбек.

Вместе с тем, заметил он, ситуация с COVID-19 все же внесла свои коррективы на рынке труда. Пострадали такие отрасли, как туризм, культура, спорт, сфера общественного питания, транспорт и другие.

С учетом новых вызовов партия «Nur Otan» примет комплексные меры по созданию новых постоянных рабочих мест, переподготовке кадров с учетом потребностей рынка труда. Акцент будет сделан на поддержку отечественных производителей, открытие новых производств, выпускающих конкурентоспособную и импортозамещающую продукцию.

«Все эти задачи прописаны в нашей городской предвыборной программе по городу Жезказган, которая была принята в ноябре по итогам широкого обсуждения с населением», - рассказал первый зампред «Nur Otan».

В этот же день в новой модульной инфекционной клинике он встретился с медицинскими работниками города. Выслушал проблемные вопросы в сфере здравоохранения. Большая часть из них найдет свое решение в рамках реализации региональной предвыборной программы. Это капитальный ремонт городской многопрофильной больницы, общежития для молодых врачей и многое другое, сообщил Б. Байбек.

Встретился Байбек с молодежными активистами региона. Многие из них вошли в партийный список на выборы в городской маслихат, став победителями региональных праймериз «Nur Otan». В целом, если партийный список по Жезказгану обновился на 60%, то представленность молодежи в нем выросла с 0 до 23%.

В ходе поездки в регион первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» также посетил Улытауский район. О знакомился Байбек с реконструкцией мавзолея Жошы хана – одного из памятников средневековой архитектуры в нашей стране. В рамках 750-летия Золотой Орды ведется строительство историко-культурного комплекса, запуск которого запланирован на декабрь следующего года.