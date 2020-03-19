Бауыржан Байбек: Под руководством Елбасы наша нация укрепила свою государственность

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Роль Елбасы Нурсултана Назарбаева в развитии государства прокомментировал первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек в интервью Liter.kz, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одна из уникальных особенностей Нурсултана Абишевича как политического лидера в том, что он всегда смотрел в будущее, на многие годы вперед, уделяя особое внимание подготовке страны и общества к сложным временам. В результате у нас сегодня есть Национальный фонд и золотовалютные запасы на 90 млрд долларов. То есть Казахстан готов к решению сложных проблем. Тогда таких возможностей в принципе не было. В этом ключевое отличие текущей ситуации от начала 90-х», - рассказал Бауыржан Байбек.

«Говоря о роли Елбасы в развитии государства, очень важно понимать, с чего все начиналось. В каких условиях был Казахстан в начале своей Независимости и какой путь прошел под руководством Нурсултана Абишевича. Наша страна начала свое суверенное развитие далеко не в самых лучших стартовых обстоятельствах, даже по сравнению с другими постсоветскими государствами. Ситуация была откровенно аховая – разваливающаяся экономика, гиперинфляция, падение ВВП, бюджетный дефицит, стремительное снижение доходов населения, рост массовой безработицы», - отметил Б. Байбек.

По его словам, нынешние сложности никак нельзя сравнивать с проблемами, которые испытал Казахстан на заре Независимости, не имея очерченных госграниц и полноценно функционирующих государственных институтов.

Первый заместитель председателя партии добавил, что под руководством Елбасы наша нация не только преодолела масштабные трудности, но и укрепила свою Независимость, государственность, превратив очевидные минусы в плюсы.

«Многие хорошо помнят, как в 90-е практически все западные аналитики предрекали нашему государству масштабные внутренние конфликты, в том числе на межэтнической почве. Нас даже называли «пороховой бочкой» Центральной Азии. Вопреки всем, эти прогнозы не оправдались. Елбасы сплотил наш полиэтничный народ, реализовав формулу «единство в многообразии». Последние события в Кордае показали, что укрепление межэтнического согласия – это работа, требующая постоянного внимания. В ходе недавней поездки по регионам я встречался с жителями поселка Масанчи. Они рассказали о своих переживаниях в те дни, важности мира и согласия в стране. Без этого никакого развития не будет. Елбасы и Президент страны четко и однозначно заявили, что стабильность и обеспечение равных прав для всех казахстанцев, независимо от этнической принадлежности, это неизменный приоритет политики государства», - считает Б. Баубек.