+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: 1 °С
USD 380.19 EUR 419.01
RUB 6.08 CNY 54.81
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Бауыржан Байбек открыл страницу в Facebook

28 Января 2020 14:08
Поделиться:
Бауыржан Байбек открыл страницу в Facebook

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек открыл страницу в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Тelegram-канал открыли полицейские Карагандинской области
Тему влияния соцсетей затронули на экспертном совете при Совбезе

«Вот уже несколько месяцев по поручению Елбасы, Лидера «Nur Otan» партией совместно с Правительством и региональными филиалами ведется работа по подготовке новых программ развития районов, городов и областей на ближайшие 5 лет. В программах будут отражены конкретные потребности граждан в каждом отдельном регионе с учётом местной специфики. Будут охвачены все населенные пункты нашей страны, в том числе самые отдаленные районы и села», - написал он.

В рамках этой работы в ближайшие месяцы руководство партии «Nur Otan» объедет все регионы нашей страны, планирует «дойти» до каждого казахстанца. Встретиться, выслушать, «взять на карандаш» актуальные проблемы, отметил он.

«Для открытости данной работы принял решение открыть свою личную страницу на Facebook и делиться с вами напрямую своими впечатлениями и планами. Дорогие друзья! Очень надеюсь на ваши конструктивные предложения и активное участие в обсуждении поднимаемых партией вопросов. Только вместе мы сможем сделать нашу страну лучше!» - отметил зампред Nur Otan.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур Отан,
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив