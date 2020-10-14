КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек находится с рабочей поездкой в Аркалыке. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Первый заместитель председателя партии обсудил проект городской предвыборной программы «Nur Otan», передает МИА «Казинформ».

Первый заместитель председателя партии «Nur Otan» напомнил, что по поручению Лидера партии Н.А.Назарбаева с учетом специфики и проблем каждого населенного пункта «Nur Otan» впервые разработаны проекты 216 предвыборных программ по каждому региону, городу и району.

«Как отметил Елбасы, «Nur Otan» - это партия конкретных дел, все наши предвыборные обещания должны быть просчитаны». Поэтому в 5-летних программах отражены осязаемые индикаторы, предусмотрена четкая приоритизация с привязкой к возможностям бюджета. Реализуя концепцию «Слышащего государства» Президента страны К.К.Токаева, все предвыборные программы партии будут также доработаны с учетом пожеланий самих граждан. Так, в городе Аркалык в ходе внутрипартийных праймериз поступило 117 конкретных предложений. Жителей волнуют вопросы благоустройства дворовых площадок и освещения улиц, ремонта объектов образования и здравоохранения, дорог и инженерных сетей, а также многое другое», - сообщил Бауыржан Байбек.

По информации руководства филиала партии, все эти вопросы были учтены при доработке программы.

«Вместе с тем, считаю, что некоторые направления программы требуют дополнительной проработки. Так, один из актуальных вопросов на сегодня – это обеспечение сотовой связью и повышение скорости интернета в 13-ти сельских населенных пунктах. Кроме того, жители города жалуются на плохое состояние детских игровых площадок, поднимают вопрос замены старых автобусов», - отметил Первый заместитель председателя партии «Nur Otan».

Как отметил Бауыржан Байбек, «в связи с планируемым закрытием Торгайского бокситового рудоуправления необходимо трудоустроить порядка 500 человек. В рамках предвыборной программы данный вопрос будет взят на партийный контроль. При этом некоторая часть высвобождаемых людей уже приступила к работе на других предприятиях. Одно из них – мясоперерабатывающий комплекс «Торғай Ет». Вместе с акимом области Архимедом Мухамбетовым осмотрел производственную площадку, позволившую создать в городе порядка 120 новых рабочих мест».

В ходе объезда Бауыржан Байбек также ознакомился с реконструкцией системы теплоснабжения города, включающую перевод Аркалыкской ТЭЦ с мазута на уголь. Данная мера позволит ежегодно экономить до 2 млрд тенге бюджетных средств и перенаправить их на другие нужды города. Задача по завершению данного проекта в 2021 году заложена в предвыборной программе «Nur Otan».

В этот же день Бауыржан Байбек встретился с коллективом Аркалыкской региональной больницы.

«В своем недавнем выступлении Глава государства К.К. Токаев отметил, что в условиях второй волны пандемии основной удар на себя снова примут медики. По его поручению на выплаты во втором полугодии выделено более 150 миллиардов тенге. При поддержке депутатов фракции «Nur Otan» в этом году также принят новый Кодекс «О здоровье», направленный в том числе на повышение социального статуса и защиту медработников.

Вместе с медицинскими работниками обсудили предвыборную программу партии, где заложены конкретные индикаторы по улучшению материально-технического оснащения объектов здравоохранения и повышению качества медицинского обслуживания для населения», - сообщил Первый заместитель председателя партии «Nur Otan».