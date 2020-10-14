Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Костанайская область

Бауыржан Байбек находится с рабочей поездкой в Аркалыке

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
14 Октября 2020, 10:16
Бауыржан Байбек находится с рабочей поездкой в Аркалыке

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек находится с рабочей поездкой в Аркалыке. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Первый заместитель председателя партии обсудил проект городской предвыборной программы «Nur Otan», передает МИА «Казинформ».

Первый заместитель председателя партии «Nur Otan» напомнил, что по поручению Лидера партии Н.А.Назарбаева с учетом специфики и проблем каждого населенного пункта «Nur Otan» впервые разработаны проекты 216 предвыборных программ по каждому региону, городу и району.

«Как отметил Елбасы, «Nur Otan» - это партия конкретных дел, все наши предвыборные обещания должны быть просчитаны». Поэтому в 5-летних программах отражены осязаемые индикаторы, предусмотрена четкая приоритизация с привязкой к возможностям бюджета. Реализуя концепцию «Слышащего государства» Президента страны К.К.Токаева, все предвыборные программы партии будут также доработаны с учетом пожеланий самих граждан. Так, в городе Аркалык в ходе внутрипартийных праймериз поступило 117 конкретных предложений. Жителей волнуют вопросы благоустройства дворовых площадок и освещения улиц, ремонта объектов образования и здравоохранения, дорог и инженерных сетей, а также многое другое», - сообщил Бауыржан Байбек.

photo


По информации руководства филиала партии, все эти вопросы были учтены при доработке программы.

«Вместе с тем, считаю, что некоторые направления программы требуют дополнительной проработки. Так, один из актуальных вопросов на сегодня – это обеспечение сотовой связью и повышение скорости интернета в 13-ти сельских населенных пунктах. Кроме того, жители города жалуются на плохое состояние детских игровых площадок, поднимают вопрос замены старых автобусов», - отметил Первый заместитель председателя партии «Nur Otan».

Как отметил Бауыржан Байбек, «в связи с планируемым закрытием Торгайского бокситового рудоуправления необходимо трудоустроить порядка 500 человек. В рамках предвыборной программы данный вопрос будет взят на партийный контроль. При этом некоторая часть высвобождаемых людей уже приступила к работе на других предприятиях. Одно из них – мясоперерабатывающий комплекс «Торғай Ет». Вместе с акимом области Архимедом Мухамбетовым осмотрел производственную площадку, позволившую создать в городе порядка 120 новых рабочих мест».

photo


В ходе объезда Бауыржан Байбек также ознакомился с реконструкцией системы теплоснабжения города, включающую перевод Аркалыкской ТЭЦ с мазута на уголь. Данная мера позволит ежегодно экономить до 2 млрд тенге бюджетных средств и перенаправить их на другие нужды города. Задача по завершению данного проекта в 2021 году заложена в предвыборной программе «Nur Otan».

photo


В этот же день Бауыржан Байбек встретился с коллективом Аркалыкской региональной больницы.

«В своем недавнем выступлении Глава государства К.К. Токаев отметил, что в условиях второй волны пандемии основной удар на себя снова примут медики. По его поручению на выплаты во втором полугодии выделено более 150 миллиардов тенге. При поддержке депутатов фракции «Nur Otan» в этом году также принят новый Кодекс «О здоровье», направленный в том числе на повышение социального статуса и защиту медработников.

photo


Вместе с медицинскими работниками обсудили предвыборную программу партии, где заложены конкретные индикаторы по улучшению материально-технического оснащения объектов здравоохранения и повышению качества медицинского обслуживания для населения», - сообщил Первый заместитель председателя партии «Nur Otan».

photo

Костанайская область   Нур Отан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Преступная группа обкрадывала Аксуский завод ферросплавов
Преступная группа обкрадывала Аксуский завод ферросплавов