Бауыржан Байбек: Мы должны развивать экономическую активность женщин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый зампред «Nur Otan» Бауыржан Байбек провел онлайн-прием граждан в Республиканской общественной приемной, а также проверил подготовку к запуску специального контакт-центра партии «Экстренная служба 111» по вопросам прав детей и защиты женщин от семейно-бытового насилия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

В ходе онлайн-встречи житель Алматинской области Муратбек Ажибеков рассказал, что весной прошлого года из-за изношенности дамбы произошло подтопление 276 домов в селах Пенджим и Ават, был нанесен серьезный ущерб сельчанам. По представленной информации, была разработана сметная документация на ремонт дамбы на сумму 260 млн тенге, однако вопрос финансирования еще не решен.

«Как сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, надо сокращать неприоритетные расходы, но при этом вопросы безопасности граждан - в приоритете. На ближайшем заседании маслихата вопрос финансирования должен быть рассмотрен. На всех этапах будем держать его на партийном контроле. Вы сами являетесь членом партии со дня основания и постоянно держите на пульсе вопросы развития родного края. Если такие активные граждане, как вы, по всей стране будут открыто поднимать вопросы на площадке партии, думаю каждая проблема найдет решение. Я еще раз хочу обратиться ко всем неравнодушным гражданам. Если у вас нет поддержки, «связей», приходите на праймериз. Это будет открытый отбор. Только так мы улучшим жизнь людей на местах», - отметил Бауыржан Байбек.

Жительница Павлодарской области Венера Каканова обратилась в партию по вопросам получения гранта на развитие собственного бизнеса.

«Я воспитываю четверых детей. С мужем в разводе. Живу в съемной квартире. На дому занималась выпечкой кондитерских изделий на заказ. Сейчас оборудование пришло в негодность, нужно покупать новое. Я подала документы на получение безвозмездного гранта на развитие собственного бизнеса в рамках госпрограммы «Еңбек» и прошу содействия в его получении», - сказала Венера Каканова.

В свою очередь Бауыржан Байбек подчеркнул, что быть многодетной мамой большая ответственность, и государство со своей стороны должно помогать создавать условия для всесторонней поддержки.

«Вчера только Лидер нашей партии Нурсултан Назарбаев в своем обращении сказал, что сегодня наша общая задача – создавать рабочие места, стимулировать малый и средний бизнес. По вашему голосу слышу, что вы сильная женщина, которая рассчитывает только на свои силы. Мне уже сообщили, что в ближайшее время состоится заседание комиссии, средства предусмотрены, поэтому ваш вопрос решится. Здесь ведь еще важный момент. Мы должны всячески развивать и поддерживать экономическую активность женщин, поскольку они составляют более половины населения нашей страны. Сейчас в партии начались праймериз - это новый социальный лифт. По поручению Елбасы в партийных списках должно быть не менее 30% женщин, которые в дальнейшем в качестве депутатов будут помогать также развитию женского предпринимательства», - добавил он.

В ходе приема граждан первый зампред «Nur Otan» рассмотрел обращение 24-летнего жителя Актюбинской области Айбека Космагамбетова, поручив уже на ближайшей сессии маслихата рассмотреть вопрос выделения средств на ремонт дорог в селе Талдысай Кобдинского района.

Поможет «Nur Otan» и жительнице столицы Марине Батаевой, попросившей помочь собрать ее детей в школу.

«Воспитываем 5 детей, трое из которых школьного возраста. Проживаем в арендуемой квартире, но из-за пандемии коронавируса лишились постоянного дохода и испытываем трудности в подготовке детей к учебному году», - поделилась она.

Бауыржан Байбек подчеркнул, что «Nur Otan» всегда будет поддерживать многодетные семьи.

«Семья, согласно нашей политической платформе, важнейший институт сохранения ценностей нашего общества. Именно в семье формируются преемственность поколений, традиции взаимной поддержки, трудолюбия и стремления к знаниям. Мы все – граждане одной страны, нас защищает государство, но и мы друг другу должны помогать. Вы доверяете партии, обратились за помощью. В рамках акции «Дорога в школу» обязательно поможем не только канцелярскими товарами, но и всем необходимым для дистанционного обучения», - отметил первый зампред «Nur Otan».

В этот же день Бауыржан Байбек проверил подготовку к запуску специального контакт-центра «Экстренная служба 111» на базе Республиканской общественной приемной партии. Уже с сентября сюда могут обращаться по всем случаям нарушения прав детей и семейно-бытового насилия. Все телефонные звонки будут строго конфиденциальны.

По информации пресс-службы партии, за 7 месяцев в общественные приемные обратилось 270 тысяч человек. Больше половины обращений уже решено. Онлайн-обращения в «Nur Otan» увеличились в 5 раз.