Бауыржан Байбек: Депутаты маслихатов должны активнее работать с населением

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты маслихатов в регионах Казахстана должны активнее работать с населением. Такое мнение высказал первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек на заседании комитета партийного контроля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время нужно усиливать региональный состав. Депутатам маслихатов следует быть активными. К сожалению, жители регионов даже не всех их знают, потому что они не поднимают активно актуальные вопросы. Но здесь имеется большой потенциал для решения задач, поставленных Главой государства и партией», – сказал Б. Байбек.

По его словам, партия должна оправдать доверие граждан, достойно решать поставленные задачи.

Б. Байбек отметил, что в будущем произойдет много изменений, поэтому правящая партия должна работать оперативно. Доверия избирателей добиться нелегко. Мнение граждан меняется быстро, на него оказывают значительное влияние социальные сети. Каждый человек задает себе вопрос: «Что мне даст партия?».

При этом, по словам Б. Байбека, пользователи соцсетей хорошо знают, как ведется общественная работа. Поэтому и депутаты маслихатов должны уметь пользоваться этими сетями. Это дает возможность быть на прямой связи с избирателем. Через социальные сети можно узнавать о возникновении проблем и быстро их решать.