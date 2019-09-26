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Бауыржан Байбек: Депутаты маслихатов должны активнее работать с населением

26 Сентября 2019 14:25
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Бауыржан Байбек: Депутаты маслихатов должны активнее работать с населением

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты маслихатов в регионах Казахстана должны активнее работать с населением. Такое мнение высказал первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек на заседании комитета партийного контроля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В настоящее время нужно усиливать региональный состав. Депутатам маслихатов следует быть активными. К сожалению, жители регионов даже не всех их знают, потому что они не поднимают активно актуальные вопросы. Но здесь имеется большой потенциал для решения задач, поставленных Главой государства и партией», – сказал Б. Байбек.

По его словам, партия должна оправдать доверие граждан, достойно решать поставленные задачи.

Б. Байбек отметил, что в будущем произойдет много изменений, поэтому правящая партия должна работать оперативно. Доверия избирателей добиться нелегко. Мнение граждан меняется быстро, на него оказывают значительное влияние социальные сети. Каждый человек задает себе вопрос: «Что мне даст партия?».

При этом, по словам Б. Байбека, пользователи соцсетей хорошо знают, как ведется общественная работа. Поэтому и депутаты маслихатов должны уметь пользоваться этими сетями. Это дает возможность быть на прямой связи с избирателем. Через социальные сети можно узнавать о возникновении проблем и быстро их решать.

Напомним, 21 августа в Нур-Султане под председательством Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева прошло расширенное заседание Политического совета партии «Nur Otan». В ходе выступления Первый Президент Казахстана предложил Программу системной партийной перезагрузки «Доверие. Диалог. Уверенность в будущем – 7 импульсов партии «Nur Otan».
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Ключевые слова: Нур Отан, Другие государственные органы, Регионы, Общество,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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