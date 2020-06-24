Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Бауыржан Байбек анонсировал четвертую волну выплат нуждающимся из фонда «Birgemiz»

24 Июня 2020, 14:46
Бауыржан Байбек анонсировал четвертую волну выплат нуждающимся из фонда «Birgemiz»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ближайшее время фондом «Birgemiz» будет организована четвертая волна единовременных адресных выплат нуждающимся. Об этом сообщил первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек, передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые друзья! Хочу сообщить, что по поручению Нурсултана Назарбаева фондом «Birgemiz» уже в ближайшее время будет организована 4 волна единовременных адресных выплат. По инициативе Елбасы решением Попечительского совета помощь будет направлена 80 тысячам наиболее нуждающихся семей из сельских населенных пунктов нашей страны.
Благодаря неравнодушию наших меценатов, откликнувшихся на призыв Первого Президента, в фонд было собрано свыше 28 млрд. тенге. По 50 тысяч тенге получили более 470 тысяч семей из 23 крупных городов, а также близлежащих к ним малых городов и сёл», - написал Бауыржан Байбек в Instagram.
Он отметил, что материальная помощь также направлялась на поддержку задействованных в борьбе с коронавирусом медработников и обеспечение 100 тысяч социально уязвимых семей бесплатными защитными масками.
Кроме того, в июле будет завершено строительство новых домов для пострадавших от подтопления жителей аула Достык Мактааральского района Туркестанской области.
«Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев вчера на общенациональном онлайн-форуме «BIZ BIRGEMIZ», солидарность, стойкость и сочувствие — это традиционные ценности нашего народа. Именно эти качества помогали нам преодолеть самые сложные испытания в отечественной истории. Перед лицом общей беды наша сплоченность становится сильнее. «Мы вместе» - это новый девиз нашего общества», - добавил Б. Байбек.


Социальная поддержка   Нур Отан   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая