«Бауырсак party» провели волонтеры в столице в честь Наурыза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году празднование Наурыза в столице проводится под эгидой марафона «добрых дел». Так, представители городской АНК раздали нуждающимся семьям продкорзины и провели благотворительную акцию «бауырсак party», посвященную празднованию Наурыза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

Представители столичной Ассамблеи народа Казахстана раздавали жителям города приготовленные ими же бауырсаки. Участников традиционной акции с главным весенним праздником поздравил депутат Мажилиса Парламента РК Владимир Тохтасунов. Он пожелал всем здоровья, счастья и благополучия. Как пояснил руководитель турецкого этнокультурного центра» Ахыска» Аскер Пириев, в связи с пандемией проведение массовых культурных мероприятий невозможно, поэтому всем прохожим в четырех районах города раздавались бауырсаки.

«В рамках празднования Наурыза мы проводим «бауырсак party». Во всех 4 районах города раздавали прохожим бауырсаки и поздравляли всех с праздником. Тем самым пропагандируем наш праздник и нашу национальную кухню. Бауырсаки - фактор единства народа Казахстана. Сегодня он объединяет нас, как и раньше», - сказал он.

Акция началась в столичном Доме Дружбы, машины с горячими баурсаками выезжали в места массового скопления людей в городе. Организаторы отметили, что мероприятие проводится с целью поддержания общего духа национального праздника, а также для создания позитивного настроения жителям и гостям столицы. Кроме того, в этот день члены АНК доставили продуктовые корзины 30 семьям, нуждающимся в помощи.

«К празднику в течение недели мы будем доставлять продуктовые корзины многодетным семьям, семьям, воспитывающим особых детей. Недавно мы вручили подарки, книги воспитанникам Аккольского детского дома, познакомили их с национальными традициями», - рассказала волонтер Ассамблеи народа Казахстана Наргизам Махмудова.

Отметим, что добрые дела продолжатся и в дни празднования Наурыз мейрамы. Так, в честь праздника планируется раздать около двух тысяч продуктовых корзин.











