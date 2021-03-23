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    07:29, 23 Март 2021 | GMT +6

    «Бауырсак party» провели волонтеры в столице в честь Наурыза

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году празднование Наурыза в столице проводится под эгидой марафона «добрых дел». Так, представители городской АНК раздали нуждающимся семьям продкорзины и провели благотворительную акцию «бауырсак party», посвященную празднованию Наурыза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

    Представители столичной Ассамблеи народа Казахстана раздавали жителям города приготовленные ими же бауырсаки. Участников традиционной акции с главным весенним праздником поздравил депутат Мажилиса Парламента РК Владимир Тохтасунов. Он пожелал всем здоровья, счастья и благополучия. Как пояснил руководитель турецкого этнокультурного центра» Ахыска» Аскер Пириев, в связи с пандемией проведение массовых культурных мероприятий невозможно, поэтому всем прохожим в четырех районах города раздавались бауырсаки.

    «В рамках празднования Наурыза мы проводим «бауырсак party». Во всех 4 районах города раздавали прохожим бауырсаки и поздравляли всех с праздником. Тем самым пропагандируем наш праздник и нашу национальную кухню. Бауырсаки - фактор единства народа Казахстана. Сегодня он объединяет нас, как и раньше», - сказал он.

    Акция началась в столичном Доме Дружбы, машины с горячими баурсаками выезжали в места массового скопления людей в городе. Организаторы отметили, что мероприятие проводится с целью поддержания общего духа национального праздника, а также для создания позитивного настроения жителям и гостям столицы. Кроме того, в этот день члены АНК доставили продуктовые корзины 30 семьям, нуждающимся в помощи.

    «К празднику в течение недели мы будем доставлять продуктовые корзины многодетным семьям, семьям, воспитывающим особых детей. Недавно мы вручили подарки, книги воспитанникам Аккольского детского дома, познакомили их с национальными традициями», - рассказала волонтер Ассамблеи народа Казахстана Наргизам Махмудова.

    Отметим, что добрые дела продолжатся и в дни празднования Наурыз мейрамы. Так, в честь праздника планируется раздать около двух тысяч продуктовых корзин.





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    Наурыз Астана Общество Волонтёрство
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