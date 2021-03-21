«Бауырсақ апа» из Семея знает десятки рецептов приготовления национального блюда

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - «Бауырсақ апа» – именно так в народе прозвали 74-летнюю Камшат Абдильденову из Семея. А всё потому, что она знает около десятка различных рецептов приготовления баурсаков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Печёт их с 18 лет, и с тех пор на все праздники радует родных и близких свежими и пышными баурсаками. Также готовит их и для масштабных городских мероприятий. Особенно в преддверии Наурыза. У Камшат апы четверо детей, восемь внуков и шесть правнуков, которые также помогают бабушке в приготовлении праздничных баурсаков.

– Пеку их регулярно с тех пор, как вышла замуж. Знаю с десяток различных рецептов. Обычно, готовлю дрожжевые баурсаки, – говорит Камшат Абдильденова. – А вообще видов много: пресные, пальчиковые, яичные и много других. Стряпаем также и шелпеки. Сейчас правнуки помогают готовить, вместе проводим время на кухне. Я рада, что наша семья такая сплочённая, дети и внуки проявляют живой интерес к национальным традициям. Считаю себя счастливым человеком.

Сегодня найти рецепты баурсаков не составляет труда. Научиться готовить можно с помощью интернета. Однако в годы, когда Всемирной сети не было, все секреты их приготовления узнавали от мамы или бабушки. Камшат апа тоже переняла опыт у своей мамы и теперь делится своими умениями с подрастающим поколением.

– Мы всему учились у своих бабушек, дедушек и родителей. Всё умеем делать своими руками. Ещё с детства мама показала, как готовить яичные баурсаки. Когда мы провожали в армию братишку, готовили яичные баурсаки. Они долго хранятся. Поэтому положили их ему в вещевой мешочек, и пока они ехали, выпечка не потеряла своей свежести, – рассказала Камшат апа.

Камшат апа занимается и рукоделием, являясь членом казахского культурного центра «Айша биби».

– Вот уже 19 лет я состою в казахском культурном центре «Айша биби», мы занимаемся рукоделием, поём, печём баурсаки. Отработала 35 лет на кожевенном заводе, шила шубы, мои навыки швеи не пропали, продолжаю заниматься этим делом. Поздравляю жителей города и области с наступающим Наурыз мейрамы, желаю всем здоровья и счастья, – сказала Камшат Абдильденова.