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    14:07, 15 Март 2021 | GMT +6

    Baursak party организовали в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В сёлах Павлодарской области детей учат печь баурсаки. В районе Аккулы девочки демонстрируют умение готовить это блюдо, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках концепции празднования Наурыз мейрамы в организациях образования района Аккулы стартует районный проект Baursak party, реализация которого отражается в совместном участии детей и родителей в приготовлении одного из любимых национальных видов хлебного изделия – баурсак», - рассказала методист отдела образования района Аккулы Павлодарской области Асем Оспанова.

    По её словам, проект задуман для сохранения семейных традиций через семейное воспитание и формирование социально-культурных ценностей семьи, содействия сплочению семьи, создав общие интересы, а также для приобщения к положительным традициям национальной культуры через народную кухню.
    «Таким образом, юные помощницы мам показывают своё мастерство в изготовлении нескольких видов баурсаков», - уточнила А. Оспанова.
    Фото предоставлены пресс-центром управления образования Павлодарской области.


    Теги:
    Наурыз Освоение космоса Общество Павлодарская область
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