Baursak party организовали в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В сёлах Павлодарской области детей учат печь баурсаки. В районе Аккулы девочки демонстрируют умение готовить это блюдо, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках концепции празднования Наурыз мейрамы в организациях образования района Аккулы стартует районный проект Baursak party, реализация которого отражается в совместном участии детей и родителей в приготовлении одного из любимых национальных видов хлебного изделия – баурсак», - рассказала методист отдела образования района Аккулы Павлодарской области Асем Оспанова.

По её словам, проект задуман для сохранения семейных традиций через семейное воспитание и формирование социально-культурных ценностей семьи, содействия сплочению семьи, создав общие интересы, а также для приобщения к положительным традициям национальной культуры через народную кухню.

«Таким образом, юные помощницы мам показывают своё мастерство в изготовлении нескольких видов баурсаков», - уточнила А. Оспанова.

Фото предоставлены пресс-центром управления образования Павлодарской области.