Бауыржан Артыков освобожден от должности командующего войсками РгК«Запад»
Распоряжением Главы государства Артыков Бауыржан Шубаевич освобожден от должности командующего войсками регионального командования «Запад». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Артыков Бауыржан Шубаевич родился 4 августа 1973 г. в с.Самсоновка Сайрамского Шымкентской области. В 1991 году окончил среднюю школу № 24 Сайрамского_района Южно-Казахстанской области.
1) Курсы младших офицеров ВС РК в 1993 году (Офицер мотострелковых войск);
2) Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище в 1994 году;
3) Университет «Кайнар» в 2006 году (Педагогика и психология);Национальный университет обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в 2008 году (Военное и административное управление);
4) Национальный университет обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в 2019 году (Стратегический менеджмент в военном деле).
С 1991 по 1993 год проходил срочную воинскую службу.
Служил на должностях от командира взвода до первого заместителя командующего Воздушно - десантными войсками-начальника штаба.
С 02.2023 по 02.2024 г. был начальником Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан.
5 февраля 2024 года распоряжением главы государства был назначен командующим войсками Регионального командования "Запад".
Награжден орденом «АЙБЫН» II степени, юбилейными медалями и медалями за безупречную службу