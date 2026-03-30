Бауыржан Артыков освобожден от должности командующего войсками РгК«Запад»

Артыков Бауыржан Шубаевич родился 4 августа 1973 г. в с.Самсоновка Сайрамского Шымкентской области. В 1991 году окончил среднюю школу № 24 Сайрамского_района Южно-Казахстанской области.

1) Курсы младших офицеров ВС РК в 1993 году (Офицер мотострелковых войск);

2) Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище в 1994 году;

3) Университет «Кайнар» в 2006 году (Педагогика и психология);Национальный университет обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в 2008 году (Военное и административное управление);

4) Национальный университет обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в 2019 году (Стратегический менеджмент в военном деле).

С 1991 по 1993 год проходил срочную воинскую службу.

Служил на должностях от командира взвода до первого заместителя командующего Воздушно - десантными войсками-начальника штаба.

С 02.2023 по 02.2024 г. был начальником Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан.

5 февраля 2024 года распоряжением главы государства был назначен командующим войсками Регионального командования "Запад".

Награжден орденом «АЙБЫН» II степени, юбилейными медалями и медалями за безупречную службу