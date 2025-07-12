«Бауырына Салу» признан лучшим фильмом на фестивале в Италии

Лента одержала победу в номинации «Лучший полнометражный фильм». Фильм был снят при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и Государственного центра поддержки национального кино.

Стоит отметить, что фильм «Бауырына салу» уже получил широкое международное признание. Он стал лучшим молодежным фильмом на Asia Pacific Screen Awards, выиграл главный приз на Baku International Film Festival в Азербайджане и получил специальную награду на французском Cinema Heritage Festival. Оператор Жанарбек Елеубек был удостоен премии в номинации «Лучший оператор» на Asia World Film Festival.

Кроме того, фильм официально был выдвинут от Казахстана на премию «Оскар 2025» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Сюжет фильма рассказывает историю мальчика, который, согласно древней казахской традиции, воспитывается бабушкой. После её ухода из жизни ему приходится возвращаться к родителям и строить отношения, по сути, с чужими ему людьми в новой среде.

Кинофестиваль Ischia Film Festival, основанный в 2003 году, является одним из самых живописных и самобытных в Европе. Он проходит на территории средневекового Арагонского замка. Главной особенностью фестиваля является внимание к визуальной среде кино и художественной роли мест съёмок, благодаря чему каждая кинолента рассматривается в контексте культурного и природного пространства.